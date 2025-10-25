Casi mil atletas participan este domingo en la cuadragésima segunda edición del Cross de Quintanar de la Orden

El circuito Losar de Quintanar de la Orden acogerá este domingo, a partir de las 9.30 horas, la cuadragésimo segunda edición del Cross Castellano Manchego, Memorial Manuel Goya Burgués, que fuera fundador de esta carrera y alcalde de la localidad manchega durante varias ... legislaturas.

El cross de Quintanar, junto con la Espada Toledana, que organiza el Club Atletismo Toledo (CAT), el único que queda en la provincia de los que hubo hace más de dos décadas en la región, en pleno apogeo y esplendor del campo a través.

Al mismo tiempo se celebrará el trigésimo octavo Campeonato de Clubes y la octava edición de Relevos Mixtos. Los primeros clasificados por equipos acudirán al nacional. En total, serán 900 atletas los inscritos en el cross, a los que hay que añadir los de relevos.

La organización corre a cargo del Club Atletismo Manchego, con el patrocinio de la Junta, el Ayuntamiento, la Diputación y diversas firmas comerciales.

En la edición anterior, los vencedores fueron la española Rosalía Tárraga Sánchez y el etíope Gewene Adisu Chala.