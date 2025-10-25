Suscribete a
ABC Premium

deportes

Casi mil atletas participan este domingo en la cuadragésima segunda edición del Cross de Quintanar de la Orden

El Memorial Manuel Goya Burgués acogerá también los campeonatos de Clubes y Relevos Mixtos

Irene Sánchez-Escribano y Abderrahmane Aferdi triunfan en el cross de Quintanar

El cross de Quintanar celebra mañana su cuadragésimo segunda edición
El cross de Quintanar celebra mañana su cuadragésimo segunda edición archivo

Carlos Martín-Fuertes

Toledo

El circuito Losar de Quintanar de la Orden acogerá este domingo, a partir de las 9.30 horas, la cuadragésimo segunda edición del Cross Castellano Manchego, Memorial Manuel Goya Burgués, que fuera fundador de esta carrera y alcalde de la localidad manchega durante varias ... legislaturas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app