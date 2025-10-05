Diez equipos de Primera han pasado por el Salto del Caballo en la Copa del Rey

Tras superar hasta seis rondas previas, que se dice pronto, el CD Toledo conocerá este lunes a su próximo rival en la Copa del Rey. Le pueden tocar Sevilla, Betis, Valencia, Villarreal, Levante o Elche, todos de Primera división.

A lo largo de su historia, el CD Toledo se ha medido a diez equipos de la máxima categoría en el torneo del KO: Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Oviedo, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón, UD Salamanca, Real Madrid, Rayo Vallecano, Athletic Club y Villarreal. La información ha sido recopilada por Valentín de la Fuente en su blog 'enciclosaltodelcaballo'.

La primera vez fue en la temporada 1977-1978. Tras superar a Arganda y Badajoz, se enfrentó a la Real Sociedad en tercera ronda y a doble partido. Los donostiarras ganaron los dos choques: 1-3 en el Salto del Caballo y 6-0 en el mítico Atocha. La siguiente temporada jugaron con el Atlético en primera ronda, perdiendo 1-5 en el Salto del Caballo y 4-2 en el Vicente Calderón.

Hubo que esperar hasta la temporada 1993-1994, la del estreno en Segunda división y casi ascenso, para volver a jugar contra un equipo de Primera. Ese curso entró a competir directamente en tercera ronda, donde goleó al Alcoyano. Luego se cargó al Palamós y en quinta ronda le tocó el Real Oviedo, con el que empató a uno en casa y perdió 2-1 en Oviedo -Jokanovic hizo el tanto definitivo en el minuto 90-.

En la temporada 1994-1995 llegó a octavos de final, más lejos que nunca, cayendo con el RCD Mallorca, que también estaba en Segunda: 1-1 en casa y 2-0 fuera. En la ronda anterior, el CD Toledo se había cargado al Real Valladolid, precisamente el rival que le privó del ascenso unos meses antes, al ganar 3-0 en el Salto del Caballo y perder 2-0 en el José Zorrilla. Un año después, en la primera ronda de la temporada 1995-1996, otra vez tocó jugar con el Valladolid, que ganó los dos partidos: 0-1 y 2-0.

Mientras, en la temporada 1996-1997, el bombo deparó que el CD Toledo se midiera con el Sporting de Gijón en segunda ronda, registrándose un 0-0 en el Salto del Caballo y un 1-0 en El Molinón. Y al año siguiente, también en segunda ronda, le tocó otro Primera, la UD Salamanca, con el que hincó la rodilla en los dos partidos: 0-1 y 2-0.

Por su parte, el 13 de diciembre del 2000, la afición vivió una noche mágica. El CD Toledo acababa de descender a Segunda B y el Real Madrid venía de ganar su octava Copa de Europa. Sin embargo, el pez chico se comió al grande en una eliminatoria a partido único en el Salto del Caballo y los verdes se impusieron por 2-1 con goles de Israel González y Cidoncha en el primer cuarto de hora -Savio acortó distancias para el Real Madrid, pero no fue suficiente-. Tres semanas después, el 3 de enero de 2001, en dieciseisavos de final, también en el Salto del Caballo, el CD Toledo perdió con el Rayo Vallecano 0-1.

Y un curso más tarde, el 28 de noviembre de 2001, otro histórico pisó la ciudad imperial en dieciseisavos. Fue el Athletic Club y sudó de lo lindo para terminar venciendo 2-3 en la prórroga con un gol postrero de Urzaiz.

Finalmente, en la temporada 2016-2017, el CD Toledo se midió al Villarreal en la cuarta ronda tras haber superado a Conquense, Alcoyano y Caudal. El submarino amarillo ganó con facilidad 0-3 en el Salto del Caballo y en la vuelta hubo un meritorio empate a uno.