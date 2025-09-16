0-0: Buen empate del Albacete ante un Zaragoza que tampoco sabe lo que es ganar

Pues tanto Real Zaragoza como Albacete Balompié no saben lo que es ganar aún en lo que llevamos de campeonato, cinco jornadas. Al menos, el equipo manchego aguantó por primera vez en lo que va de Liga su portería a cero, circunstancia que le permitió añadir su segundo punto en la clasificación. El 'Alba', penúltino, recibirá el próximo domingo (16.15 horas) al Real Valladolid, tercero. Y todo ello después del 0-0 final del partido de este lunes disputado en el exilio maño del Ibercaja Estadio de la capital aragonesa. Ya saben, La Romareda está actualmente inmersa en una profunda remodelación.

El partido comenzó con un buen susto para la parroquia local cuando una internada de Morci la concluyó con un centro que no lo supo acabar bien Carlos Neva con todo a su favor. La réplica local le llevó a una jugada muy polémica en el minuto 32, cuando una peligrosa cesión de Dani Gómez sobre Sebas Moyano quedó frenada por un brazo de Pepe Sánchez. El colegiado señaló penalti en contra del 'Alba', pero el VAR hizo cambiar de idea al árbitro y la cosa quedó en nada al entenderse que el brazo del central visitante estaba pegado a su cuerpo.

Tras la reanudación, más dominio zaragozano ante un Albacete que se defendía con orden salvo en una jugada que le pudo costar la derrota en el minuto 70. Fue a raíz de un centro de Sebas Moyano que remató de cabeza Insua en el segundo palo. Lizoain consiguió sacar el balón, pero el VAR indicó que ya había traspasado por muy poco la línea de gol. Sin embargo, el tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico de Saidú, quien llegó a rozar el esférico tras el cabezazo ya citado de Insua. En la recta final del encuentro la tuvo Francho para el Real Zaragoza, pero el balón se le marchó desviado cuando el 1-0 parecía inminente.

- Real Zaragoza: Adrián Rodríguez; Francho, Insua, Saidú, Pomares (Serrano, m. 83); Paul, Sebas Moyano (Pau Sans, m. 80), Guti (Keidi Bare, m. 46), Francho, Paulino (Valery, m. 63); Dani Gómez y Kodro (Soberón, m. 63).

- Albacete Balompié: Lizoain; Fran Gámez, Pepe Sánchez (Javi Moreno, m. 46), Vallejo, Neva; Agus Medina, Riki, Meléndez (Javi Villar, m. 93), Morci (Valverde, m. 82); Lazo (Jefté, m. 64) y Escriche (Puertas, m. 64).

Árbitro: Daniel Palencia. Comité guipuzcoano. Amarilla al local Paul. Por parte visitante, a Pepe Sánchez, Vallejo y Neva.

Goles: no hubo.

Incidencias. partido que cerraba la quinta jornada de Segunda división, disputado en esta noche de lunes en el campo Ibercaja Estadio ante 15.704 espectadores (cifra oficial).