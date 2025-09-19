Arantxa Sánchez Vicario vuelve este sábado a las pistas en Albacete La tenista jugará un dobles mixto en la III Copa Leyendas junto con Tommy Robredo, Anabel Medina y David Ferrer

Arantxa Sánchez Vicario, Tommy Robredo, David Ferrer y Anabel Medina serán los protagonistas de la III Copa Leyendas del tenis que se disputa este fin de semana en Albacete. El evento cuenta con el gran aliciente de la reaparición de Sánchez Vicario, quizá la tenista española más importante de la historia, que volverá a coger una raqueta 22 años después de su retirada.

Este sábado, a las 17.30 horas, se disputará un dobles mixto en el que Sánchez Vicario hará pareja con Tommy Robredo para enfrentarse a David Ferrer y Anabel Medina. Mientras, el domingo, a las 11.30, Robredo y Ferrer disputarán un partido individual para determinar el campeón de esta tercera edición de la Copa Leyendas.

«Cuando el Trofeo Internacional de Tenis 'Ciudad de Albacete' pasó a denominarse Copa Leyendas dije que si alguien quería ser antes algo en el mundo del tenis tenía que pasar por estas pistas, porque aquí te bautizabas y acababas siendo un grande, y ahora hay que decirlo al contrario. Si has sido algo en el mundo del tenis tienes que pasar por aquí», ha afirmado el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero.

Cabañero ha añadido que es «una oportunidad y un lujo para los aficionados al deporte en general y al tenis en particular poder ver en directo a cuatro ídolos, a cuatro deportistas que tantas alegrías le han dado a nuestro país».

Finalmente, el presidente de la Diputación ha querido reconocer públicamente la figura de Julián García, «el corazón del club», agregando que la Diputación colabora activamente con el Club de Tenis Albacete a través de un convenio por valor de 35.000 euros que también incluye el respaldo al Trofeo Ciudad de Albacete de Tenis en silla de ruedas, que se está disputando estos días.