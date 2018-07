Deportes Feliciano López: míster Grand Slam El toledano acaba de superar a Federer como el tenista que más grandes torneos seguidos ha jugado

Juan Antonio Pérez

Cualquiera lo diría, pero Feliciano López (Toledo, 1981) tiene casi 37 años, ha disputado unos 900 partidos solo en individuales y estos días acaba de batir uno de esos récords que demuestran la extraordinaria longevidad de su carrera: el de grandes torneos seguidos jugando.

El tenista acumula 66 Grand Slam ininterrumpidos. El primero de la serie fue Roland Garros en 2002 y desde entonces no se ha perdido ninguno. El jueves fue eliminado por el argentino Juan Martín del Potro (6-4, 6-1 y 6-2) en la segunda ronda de Wimbledon, pero solo con participar superó los 65 grandes torneos consecutivos del suizo Roger Federer, para muchos el mejor tenista de la historia.

«Mi competitividad, mi físico y mi estilo de juego han sido los tres factores determinantes», explicaba el propio «Feli» esta semana en una entrevista en «El País». Y también, claro, un poco de suerte con la ausencia de lesiones, que siempre ayuda a que no se haya perdido un Grand Slam en los últimos 16 años.

Además, su larga carrera hace que sea el tercer tenista con más participaciones en los «grandes». En el ranking solo le superan Federer, con 73, y el francés Fabrice Santoro, ya retirado, con 70. Feliciano suma 67: a los 66 seguidos hay que sumarle el Roland Garros de 2001, cuando perdió en primera ronda contra Carlos Moyá (6-1, 6-4 y 6-0).

«Feli» ha jugado 160 partidos de Grand Slam, con un balance de 93 victorias y 67 derrotas. Sus mejores resultados los ha alcanzado en el Us Open, donde en 2015 llegó a cuartos de final (perdió contra el serbio Novak Djokovic por 6-1, 3-6, 6-3 y 7-6) y, sobre todo, en Wimbledon, donde hasta en tres ocasiones ha logrado jugar la antepenúltima ronda (en 2005 cayó contra el australiano Lleyton Hewitt por 7-5, 6-4 y 7-6; en 2008, contra el ruso Marat Safin por 3-6, 7-5, 7-6 y 6-3; y en 2011, contra el escocés Andy Murray por 6-3, 6-4 y 6-4).

De los cuatros grandes, es obvio que es en Wimbledon donde presenta mejor balance, con 33 victorias y 17 derrotas. Mientras, en el US Open suma 26 victorias y 16 derrotas; en el Open de Australia, 22 victorias y 16 derrotas; y en Roland Garros, 12 victorias y 18 derrotas.

Los más especiales

En la citada entrevista con «El País», López recuerda cuatro partidos como los más especiales de su carrera en los Grand Slam. Uno era la ya mencionada derrota contra Djokovic en el US Open. Otro, uno contra Federer en los octavos de final del US Open de 2007 (cayó por 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4). Y luego dos victorias en Wimbledon: en la segunda ronda de 2007 ante Tim Henman (el ídolo local, que ese día jugó su último partido en el All England Club, al que venció por 7-6, 7-6, 3-6, 2-6 y 6-1) y en la tercera ronda de 2011 ante el estadounidense Andy Roddick (7-6, 7-6 y 6-4).