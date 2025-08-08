Las cofradías toledanas y conquenses participarán en Ibiza en el III Congreso de Semana Santa y Ciudades Patrimonio

Ibiza es uno de los 15 municipios del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Las hermandades y cofradías de Toledo y de Cuenca participarán el próximo mes de octubre en el III Congreso de Semana Santa y Ciudades Patrimonio que se celebrará del 24 al 26 en la ciudad de Ibiza bajo el lema 'Un patrimonio vivo'.

Como han informado desde la Junta de Cofradías de la capital regional, a lo largo de tres jornadas la isla recibirá a representantes de las juntas y de las cofradías de todo el país que se darán cita en un encuentro que contará con ponencias, demostraciones culturales de la Semana Santa de la ciudad de Ibiza, rutas guiadas por la isla y visitas a espacios relevantes de la cultura ibicenca como el Museo Diocesano o Dalt Vila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

En este marco, también se celebrará la reunión anual de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial. Un encuentro en el que representantes de Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda abordarán retos, experiencias y buenas prácticas en la preservación de sus tradiciones religiosas teniendo en cuenta, además, sus particularidades como ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.