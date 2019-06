¿Es Toledo un buen destino «dog friendly»? La ciudad suspende en cuanto a alojamientos, bares y monumentos para visitar con perros

Toledo

Pipper, el perro turista más famoso de España, cerró este martes en Toledo su primera vuelta al país recorriendo los principales destinos turísticos dog friendly (los perros son bienvenidos). Sin embargo, la capital castellanomanchega no ha salido muy bien parada de esta experiencia perruna. ¿El motivo? En la ciudad tan solo hay dos hoteles y 32 apartamentos que admiten mascotas. «Solo el 5 por ciento de los hoteles admite alojarse con mascotas. Es una cifra muy baja, que se sitúa por debajo de la media española, que es del 18% o del 40% de la europea», explica Pablo Muñoz, periodista y dueño del animal.

El suspenso ha sido generalizado también para los bares y restaurantes de la ciudad. Tan solo hay dos establecimientos («Valinor Café Toledo» y «Cafetería La Pepa») donde las mascotas son bienvenidas. «Hay que informar y concienciar de que un perro educado puede estar en muchos lugares públicos», recalca. Para ello, el periodista afirma que las instituciones tienen un importante papel, que pasa por informar a la hosteleros de cómo organizar su negocio.

En Toledo la normativa permite decidir al propietario si acepta o no mascotas en sus bares o restaurantes. «La gente piensa que está prohibido o no sabe cómo gestionarlo; en la medida en la que el Ayuntamiento informe a todo el tejido empresarial de cómo llevar a cabo los trámites, se romperá una barrera y se hará que la relación económica fluya y no iremos con el no por delante», advierte.

En España, hay diez millones de españoles con mascotas y veinte millones de turistas extranjeros que visitan España, y a los que les gustaría hacerlo con su mascota, pero encuentran trabas. «Tenemos que pasar del ‘Perros, no, a perros educados, bienvenidos’». «Hay que aprender de países como Francia o Alemania, donde es normal ir a un restaurante o hacer la compra en el supermercado con tu perrito», reivindice el dueño de Pipper.

Critica que la situación de Toledo, en cuanto a la integración de mascotas, dista bastante de la de ciudades dog friendly como Gijón, Málaga, Burgos o Salamanca, que están «muy concienciadas» y presentan una «ejemplar oferta» de hoteles, bares, restaurantes, incluso de monumentos y transportes adaptados.

Pipper, un parson russell de tres años, tampoco ha podido viajar en autobús en Toledo, pero sí en el tren turístico. Los monumentos que Pipper ha podido visitar han sido solo las cuatro exposiciones permanentes que hay en la ciudad («Antiguos elementos de tortura», «Brujería, objetos insólitos y criaturas fantásticas», «Catapultas y máquinas de asedio» y «Templarios y otras órdenes militares»). Su visita al alcázar o la catedral tendrá que esperar para más adelante .

10.411 perros censados en Toledo

En Toledo hay censados 10.411 perros. De ellos, 5.326 son machos y 5.067, hembras, mientras que 18 están sin identificar. Según fuentes municipales, 7.697 son canes de compañía, 1.167 de caza, 147 de guarda y defensa y, 10 de concurso. Hay cuatro parques para perros en la ciudad, situados en las inmediaciones del Alcázar, Tres Culturas, Valparaíso y Santa Bárbara.

La aventura perruna de Pipper comenzó en Salamanca en mayo de 2018. Durante un año, Pablo y Pipper han pasado por las diecisiete comunidades autónomas, recorriendo 22.000 kilómetros y descubriendo 50 destinos turísticos.

Convertido en un auténtico «influencer» en las redes sociales, con más de 60.000 seguidores, Pipper (pipperontour.com) recargará las pilas durante el verano porque, a partir de septiembre, hará una nueva gira por España. Recorrerá entonces veinte destinos y dará también el salto a otros países europeos, como Alemania, Francia e Italia.