El atleta toledano Pedro Vega, campeón de España de 10.000 metros lisos en Alcobendas

El título es el trigésimo primer cetro individual que consigue

Homenaje de Guadamur a Pedro Vega, quien cumplió el pronóstico y se impuso en su XII Carrera Nocturna

Pedro Vega, este domingo, durante la carrera en Alcobendas
Pedro Vega, este domingo, durante la carrera en Alcobendas abc

ABC

Toledo

El atleta del Club Atletismo San Ildefonso, Pedro Vega (Guadamur, 1982) ha vuelto a imponerse en el Campeonato de España Máster de 10.000 metros lisos, celebrado este domingo en Alcobendas (Madrid).

La carrera fue dominada desde el primer kilómetro por Pedro Vega, confirmando los pronósticos oficiales de la Real Federación de Atletismo que le había presentado como máximo favorito, un año más, tras cruzar la línea de meta con un registro de 30:38.91, por delante de los madrileños David Martínez (32:14.22) y de Miguel del Pozo (32: 36.11).

Un triunfo que se convierte en el trigésimo primer título nacional individual de su carrera deportiva

