Toledo Catorce películas en el nuevo ciclo «Sonrisas y Lágrimas» del Cineclub municipal Como novedad, el programa incluye una lista de las bandas sonoras de los filmes proyectados. Destaca el incremento del 15% del número de espectadores

El ciclo «Sonrisas y Lágrimas» del Cineclub municipal arranca el próximo lunes con la película Día de lluvia en Nueva York, incluida dentro de la programación del Festival de Cine Social (Feciso). La temporada incluye 14 largometrajes provenientes de India, Palestina, Corea, Argentina, tres de Estados y cuatro francesas, que se podrán ver hasta febrero de 2020.

La programación, que ha sido presentada este jueves por el concejal de Cultura, Teo García y el director del Cineclub, Gabriel Castaño, incluye como novedad que los espectadores puedan escuchar, cada semana, las bandas sonoras de los largometrajes que se vayan proyectando a través de una lista de Spofity. Además, destaca la consolidación del cineclub que ha conseguido un 15% por ciento más de espectadores durante la pasada temporada.

Entre el nuevo programa destacan, además, la proyección de algunas comedias, a petición del público, como El Cuento de las Comadrejas, Lola y sus hermanos, Parásitos o The Farewell, entre otras.

También destacan en el ciclo la presencia de directores como Ken Loach con Sorry We Missed you; Hirokazu Korreeda con La Verdad; y Juan José Campanella con El cuento de las comadrejas.