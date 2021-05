Coronavirus Las terrazas podrán abrir hasta la una de la madrugada en Castilla-La Mancha Page advierte que «pasamos de un estado de alarma a un estado de prudencia extrema porque el virus no se ha ido»

Valle Sánchez SEGUIR TOLEDO Actualizado: 08/05/2021 12:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Se suprime el toque de queda en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado un Consejo de Gobierno extraordinario para fijar las condiciones tras el fin del estado de alarma, que suprime en la región el toque de queda y el cerramiento perimetral a partir de este domingo 9 de mayo.

Seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla y se va a mantener un criterio de horarios para el comercio y la hostelería, que serán, sin embargo, «los más flexibles de España», porque, según ha anunciado Emiliano García-Page, se va a permitir abrir las terrazas hasta la una de la madrugada y el número de comensales pasará a diez, tanto interior como exterior. En la barra seguirá sin permitirse el consumo, en el interior habrá un aforo del 75 por ciento y un cien por cien en el exterior.

Emiliano García-Page ha explicado el decreto que entra en vigor este domingo que pretende «hacer un descenso de las limitaciones progresivo y proporcionado de acuerdo con los datos y la realidad que manejamos». Se va a ir revisando cada siete días en función de los datos. Ha apelado a la responsabilidad para que «estos cambios no suponga una marcha atrás».

García-Page ha afirmado que este domingo «pasaremos del estado de alarma al estado de prudencia extrema». Ha pedido a los ciudadanos que «no tengan una sensación distinta de la de ayer, que no pasemos de la alarma a la imprudencia». «No podemos permitirnos prescindir de la prudencia», ha dicho el presidente porque «el virus no se ha ido, sigue funcionando, no estamos libres ni en Castilla-La Mancha ni el mundo de las variantes.

García-Page confía en que no aparezca una quinta ola de contagios en el territorio nacional. «Si esa ola llega, a algunos les supondrá un adiós, ya que toda gestión que hagan las administraciones públicas comportan una responsabilidad», ha dicho.

En positivo, ha destacado que «la vacunación va muy bien». Y ha querido agredecer el trabajo de los sanitarios de la región por este «año de estrés y tensión».