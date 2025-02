La sensibilidad y la buena educación se refleja en el trato con los demás y en la manera de afrontar las cuestiones que tienen que ver con el espacio colectivo. Por ejemplo, no tirar papeles al suelo, ceder el asiento en el autobús a una persona mayor o no ocupar dos sitios a la hora de aparcar. Es una cuestión de civismo, frente al individualismo egoísta del que solo piensa en sí mismo y le traen al pairo los demás.

Uno de esos temas se refiere al de la basura. Es importante cumplir con el horario a la hora de sacar la basura, de 20 a 23 h . Entiendo que pueden darse casos excepcionales, pero hay que evitar la costumbre que tienen algunos de tirar la basura por la mañana temprano cuando se van a trabajar. ¿Es difícil pensar en la molestia que supone el olor para los que viven y trabajan cerca de los contenedores? Y, por supuesto, se deben recoger los excrementos de los perros (y controlar dónde hacen pis) . ¿Te imaginas lo que suponen estas cacas cuando las pisan los niños o una persona con una silla de ruedas? No creo que sea muy difícil tener empatía, ponerse en el lugar de los demás.

El tema de la basura en el casco histórico de Toledo sigue atascado . ¿Cómo es posible que en un centro monumental se siga con la práctica indecorosa del bolseo, dejando las basuras en la calle? La verdad es que no lo entiendo. He escrito sobre esto insistiendo en la necesidad de conjugar la existencia de contenedores (no soterrados, claro, y que sean discretos y elegantes) con la recogida en ciertos lugares (a unas horas razonables, por cierto). Y otra cosa añadida, ¿no tienen los habitantes del casco derecho a practicar el reciclaje con sus desechos? Claro que sí… en teoría, porque en la práctica para hacerlo deben irse a contenedores de otros barrios. Por eso parece tan razonable la recogida de firmas que ha organizado Marta Granados en una página web para pedir que se den las condiciones para que los que viven en el casco puedan reciclar. Va siendo hora de coger este toro por los cuernos y tratar de solucionar el tema de las basuras de una vez por todas. Habrá quien no salga bien parado (quizá algunos ancianos y algunas personas que, por comodidad, dejan la basura a unos metros de su casa), pero creo que se trata del sentir general, de algo que genera bastante consenso y que se debe solucionar. Se necesita otra cultura para afrontar la recogida de la basura , más digna, funcional y comprometida con el entorno y con el medio ambiente.