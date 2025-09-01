La Policía Local de Cuenca realiza más de 300 intervenciones durante las fiestas de San Julián

Agentes de la Policía Local de Cuenca en la feria de San Julián

La Policía Local de Cuenca ha recibido un total de 302 avisos durante las Fiestas de San Julián, que han culminado este lunes con la celebración del Día del Niño en el recinto ferial.

Según los datos recopilados por el cuerpo municipal, durante esta celebración se han contabilizado 102 intervenciones relacionadas con el tráfico, 16 de ellas relacionadas con accidentes de circulación.

A lo largo de estas fiestas de San Julián, la Policía Local ha levantado un total de 22 actas o denuncias relacionadas con la ley de Espectáculos Públicos o las ordenanzas de Convivencia Ciudadana y de Terrazas y ha acudido por 23 avisos de ruido, ante los que se hicieron mediciones en varios establecimientos acusados mediante llamadas de ciudadanos de perturbar el descanso vecinal.

El balance de seguridad de las fiestas patronales de Cuenca incluye también 50 asistencias a personas necesitadas, 29 avisos por vehículos mal estacionados, 13 intervenciones con animales y 8 fugas de agua. Finalmente, hubo 22 colaboraciones en actuaciones de la Policía Nacional, Bomberos, Guardia Civil y otros servicios de emergencia.