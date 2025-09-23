Page: «A la caza le hacen mucho daño los urbanitas que no salen de la M-30» Se presenta un informe sobre el impacto de la actividad cinegética en Castilla-La Mancha: más de 21.000 empleos y el 2,1 por ciento del PIB

Por si hay algún marciano que aún no sepa la relevancia y lo que mueve la caza en Castilla-La Mancha, la Fundación Artemisan ha elaborado un 'Estudio de impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética', con datos de 2023 y respaldado por la Junta. De hecho, este martes lo secundó el presidente regional, Emiliano García-Page, desde San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo.

La caza genera 21.080 puestos de trabajo, de los cuales 8.710 son directos, y tiene un volumen de 1.141 millones de euros, que supone el 2,1 por ciento del PIB regional. El 54 por ciento de los cazadores provienen de otras comunidades, mientras que el gasto en alojamiento, hostelería y ocio de los cazadores residentes asciende a 59,2 millones.

«A la caza le hacen mucho daño los urbanitas que no salen de la M-30», cree Page, que dijo llevar «muy mal la cantidad de cosas que están sometidas a cliché y demagogia», entre ellas la caza, pero también la tauromaquia. «Vamos a poner pie en pared frente a los que intentan torpedearla», afirmó sobre esta última.

«El mayor consenso social sobre la caza se encuentra en los municipios donde la hay. No la defiendo por ser cazador, ni siquiera por ser una industria más como otra cualquiera, es simple y llanamente porque entendemos que la política no se puede convertir en una lucha de fanatismos», manifestó. Y agregó: «No sólo queremos defenderla; queremos protegerla y la queremos amparar y, en buena medida, promocionarla. Hacerlo, además, con el sector, siempre de la mano del consenso y también del sentido común».

Centro de interpretación

El presidente regional añadió que la caza es «un fenómeno social muy participado», con «muy poquita gente que esté radicalmente en contra» y que «forma parte de nuestra forma de ser». Además, anunció un centro de interpretación de visitantes en San Pablo de Los Montes que estará listo «antes de que acabe el año». Asimismo, en la presente la legislatura serán ocho los centros de visitantes que se pongan en marcha, con una inversión cercana a los tres millones de euros.