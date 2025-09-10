Page: «Vamos a pelear duro para que Europa cambie de rumbo y esta batalla la vamos a ganar»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha inaugurado este miércoles el Centro de Interpretación y Trashumancia de la localidad conquense de Villar de la Encina, ha anunciado que la próxima semana y las siguientes va a mantener numerosas reuniones en Bruselas junto a otras Comunidades autónomas y autoridades comunitarias para «corregir el rumbo de la PAC en Europa, pero no solo desde el punto de vista de las ayudas« para la agricultura y la ganadería sino de «todos los fondos que van para desarrollo rural«. En este sentido, ha señalado que Francia y Portugal, en general los países mediterráneos, pueden compartir la misma estrategia.

Lo ha dicho en una población, Villar de la Encina, de solo 149 habitantes, 20 menos que en 2015, pueblo de máxima despoblación que por 110.000 euros y con la iniciativa de la Asociación de Desarrollo Integral 'El Záncara'', ha construido una zona de ocio y de reclamo turístico y cultural consistente en un centro de interpretación y acogida de visitantes de carácter permanente, abierto al público en general. Está previsto que cuente con documentos y colecciones de valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico y documental.

Page ha alabado la filosofía del alcalde de esta pequeña localidad que en su día llegó a tener 700 habitantes, Santiago Vieco, con casi 40 años en el cargo, un alcalde que trabaja «sin descanso» para «no permitir que nuestros pueblos se vacíen y que con esta parte de la historia que van a mostrar quiere generar riqueza para el pueblo«, ha señalado el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana.

El presidente regional ha dicho, mirando los murales y pinturas del centro de interpretación y el trabajo realizado, que «es más fácil aprender aquí que en el Congreso de los Diputados«, y ha querido »reivindicar la política«, la de verdad, la de esa gente »que le quita tiempo a la familia y al ocio y se desvive por sus pueblos«. Porque la política actual, »la que vemos en la televisión es ejemplo de todo lo contrario«. Por ello, ha reivindicado la política »en la que todos vayamos juntos, como aquí« en Villar de la Encina, »por encima de colores políticos« y en un ambiente cordial, y »no como esos políticos que no pueden ni cruzar la calle y tienen que ir por la vida con 70 guardias civiles«.

Ha criticado el «egoísmo y falta de solidaridad» de los partidos independentistas, que «lo que quieren es tener más que los demás» y ha dicho no soportar «que se hable del mundo rural como si fuera algo negativo». «Aquí, en Castilla-La Mancha, en general, trabajamos en unidad con los alcaldes, las diputaciones, de un partido o de otro«.

En este punto, Page ha señalado que esperaba que Europa apoyara a los países como España en la lucha contra el despoblamiento, la soberanía alimentaria o el regreso de los jóvenes al campo, «pero vemos que todo se ha quedado en papel mojado«. No obstante, ha asegurado que »vamos a pelear muy duro y esta batalla la vamos a ganar para que la UE cambie de rumbo, porque se juega mucho, y hace todo lo contrario de lo que ha dicho. Y es consecuencia de gente como Trump ese incremento del gasto militar que nos va a quitar el dinero para la sanidad, la educación, las carreteras y el desarrollo rural«.

«Qué bien le iría a este país si España hiciera lo que hacéis aquí, donde todos se arremangan para lo mismo», ha finalizado dirigiéndose al alcalde de Villar de la Encina.