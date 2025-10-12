Núñez reclama a Page que «acompase sus palabras con hechos y materialice con sus votos lo que opina»

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este sábado al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que «acompañe sus palabras con hechos y materialice con sus votos lo que opina». Así lo ha manifestado durante los ... actos celebrados en Toledo con motivo del Día de la Hispanidad y de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Núñez ha señalado que, aunque en ocasiones coincide con las declaraciones del presidente socialista, «el PSOE en España y también en Castilla-La Mancha no acompaña sus palabras con sus votos». En su opinión, «cuando tiene que votar, el PSOE-CLM vota en el Congreso con los radicales».

«El único pacto que ha formalizado Page es con Pedro Sánchez, para garantizarle su voto siempre que lo necesite», ha afirmado el líder popular, quien ha recordado que los diputados socialistas de la región, «mandados por Page», han votado, en contra, entre otras cosas, de declarar a la Guardia Civil como una profesión de riesgo.

«Quizá Page debería hablar menos y explicar por qué los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha ha votado que no a que la Guardia Civil sea una profesión de riesgo», ha apuntado Núñez, que también ha señalado al presidente autonómico por «pactar con Sánchez y todos los partidos radicales del arco parlamentario» medidas como «la despenalización del ultraje a la bandera o los ataques a la Corona». Y es que, según ha recordado, «los diputados de Page en el Congreso han votado que se pueda modificar el Código Penal a petición de partidos como Junts, Bildu o Esquerra Republicana».

En este sentido, se ha preguntado «de qué sirve decir que hay que alejarse de los pactos radicales cuando el PSOE-CLM, merced a su pacto con Sánchez, vota medidas tan radicales como que aquel que insulta al Rey o quema una bandera por la calle no sufra pena alguna por ello».

«Ya está bien de hipocresía porque en democracia los votos tienen consecuencias», ha aseverado Núñez, que ha insistido en que «hasta hoy, los votos del PSOE de Page tanto en las Cortes como en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo siempre están con Sánchez, aunque implique atacar a la Guardia Civil, al Rey o a lo que nos une democráticamente».

Jornada de celebración

En cuanto a la celebración del Día de la Hispanidad y la festividad de la Virgen del Pilar, Núñez ha destacado que se trata de una jornada «de celebración, de fiesta y donde debemos estar orgullosos de pertenecer a este gran país que es España».

Asimismo, ha querido expresar su reconocimiento a la Guardia Civil, un cuerpo «tan importante y determinante» en todos los rincones de la región. «Estoy tremendamente orgulloso de ellos, de su trabajo y de que tienen un nivel de valoración altísimo en cada rincón de Castilla-La Mancha por el enorme servicio que ofrecen a España», ha concluido.