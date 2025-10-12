Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel y el vicepresidente de EE.UU. aseguran estar «listos para una recepción inmediata» de los rehenes
12-O
Pedro Sánchez da plantón a la prensa en el Palacio Real y se marcha sin hacer el tradicional corrillo

Núñez reclama a Page que «acompase sus palabras con hechos y materialice con sus votos lo que opina»

El presidente del PP de Castilla-La Mancha lamenta que «los votos del PSOE de Page tanto en las Cortes como en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo siempre están con Sánchez, aunque implique atacar a la Guardia Civil, al Rey o a lo que nos une democráticamente». »Es un pacto de radicales« ha asegurado

Núñez critica la actitud de Page que prefiere que el sector primario «esté a la gresca, dividido y enfrentado»

Núñez y Agudo junto con diputados. senadores y concejales del PP tras el acto celebrado en Toledo con motivo del Día de la Hispanidad y de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil
Núñez y Agudo junto con diputados. senadores y concejales del PP tras el acto celebrado en Toledo con motivo del Día de la Hispanidad y de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil

F.F.

Toledo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este sábado al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que «acompañe sus palabras con hechos y materialice con sus votos lo que opina». Así lo ha manifestado durante los ... actos celebrados en Toledo con motivo del Día de la Hispanidad y de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app