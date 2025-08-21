Núñez pide a García-Page que retome las obras del Conservatorio de Almansa

El presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha emplazado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a retomar las obras del Conservatorio de Almansa porque «las 400 familias que lo utilizan no aguantan más».

Así lo ha señalado este jueves en Almansa junto al portavoz municipal del PP, Javier Sánchez, donde Núñez ha defendido que «ni las 400 familias afectadas, ni los miles de músicos, ni ningún almanseño entendería que la alcaldesa de la ciudad, la señora Callado, no exija al Gobierno que preside Page que se retomen las obras del conservatorio en el próximo presupuesto».

Núñez ha detallado que el Grupo Parlamentario Popular va a exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha a partir del mes de septiembre, cuando se abra el periodo de sesiones en las Cortes regionales, que se retomen las obras del conservatorio y que en el presupuesto del año 2026 aparezcan las obras del conservatorio con la dotación necesaria. «Callado debería hacer lo mismo», ha dicho.

«En Almansa hay 400 alumnos en un conservatorio de música que no reúne las condiciones ni de seguridad, ante un incendio, por ejemplo, ni de capacidad para atenderles. No desde ahora, desde hace 10 años, los que gobierna Page. Desde que se firmó un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para trasladar el conservatorio de la actual ubicación, que no reúne las condiciones, a una ubicación mucho mejor: peatonal, con zona verde aledaña para que se pudiera adecuar espacios de música al aire libre, con una gran zona educativa, y también expositiva... Y han pasado 10 años desde que el Gobierno regional tiene la obra parada y abandonada. Cientos de miles de euros invertidos aquí detrás paralizados y una obra que no sabemos cuándo llegará. Eso es lo que Page ha hecho por la educación y por la música de Almansa, abandonar las zonas del conservatorio», ha indicado Núñez.

El presidente regional del PP ha apuntado que si en el presupuesto que va a presentar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2026 no aparece la obra del conservatorio, ni la dotación económica necesaria para que se pueda retomar, Emiliano García-Page ya no realizará esta obra porque «es su último presupuesto hábil, completo, de su tercera legislatura».

Y ha asegurado que «le da la sensación» que será él mismo quien finalizará las obras. «Tuve el honor de iniciar los trámites del nuevo conservatorio allá por el 2014 como alcalde y lo finalizaré yo como presidente de la Junta a partir del año 2027 porque el Partido Socialista no ha hecho nada por el conservatorio».

Por su parte, el portavoz municipal del PP en la localidad, Javier Sánchez Roselló, también ha denunciado el abandono total de esta infraestructura «ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida, han hecho nada por favorecer que se reanuden las obras desde que se puso la primera piedra en el año 2021».

«El PSOE está utilizando el conservatorio con fines electoralistas. Es una paralización consciente para hacerla llegar a las elecciones del año 2027. Si este presupuesto no se ejecuta y el presupuesto que viene no contempla la totalidad de las partidas presupuestarias necesarias para finalizarlo, el conservatorio no estará finalizado en abril o en mayo del 2027. Y con ello lo que tendremos será que durante la campaña electoral pues este conservatorio será una moneda de cambio para conseguir votos».

Roselló ha recalcado que lo evidente es que el Partido Socialista ha tenido abandonados a 400 familias almanseñas que ponen en riesgo todos los días que van al conservatorio su seguridad y la integridad de sus hijos ya que el edificio no reúne las condiciones de seguridad óptimas. «Y con la seguridad de los almanseños no se puede jugar».

Finalmente, el portavoz ha recordado que Emiliano García-Page prometió a los ciudadanos que este conservatorio se finalizaría, así como que construiría un pabellón polideportivo cubierto, un nuevo centro de salud o reformar el centro de salud existente y una residencia de mayores «para pocas semanas después de las elecciones descartar ya algunas iniciativas, es decir, engañó a los almanseños. Page miente descaradamente», ha concluido.