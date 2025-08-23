La Junta destinará 300.000 euros en ayudas a la producción teatral, de danza y circo La convocatoria se hará pública en la primera quincena de septiembre y beneficiará a compañías cuya actividad económica se realice en Castilla-La Mancha

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha avanzado que el Gobierno regional publicará previsiblemente en la primera quincena de septiembre la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la producción teatral, de danza y circo en Castilla-La Mancha. Lo ha avanzado en la inauguración del 51 Festival Internacional de Teatro Contemporáneo 'Lazarillo', celebrado en Manzanares (Ciudad Real).

En su intervención ante los medios de comunicación, la viceconsejera responsable de la Cultura regional ha señalado que esta convocatoria, dotada con 300.000 euros, está dirigida a compañías cuya actividad económica se realice en Castilla-La Mancha o cuyo proyecto esté relacionado con la identidad de la Comunidad.

Olmedo ha explicado en nota de prensa que estas ayudas fueron recuperadas por el Gobierno de Emiliano García-Page en el año 2018, al tiempo que ha recordado que, desde entonces, se han destinado más de dos millones de euros, los cuales han beneficiado a más de 90 compañías de la Comunidad Autónoma o que desarrollan su actividad en ella.

Teatro Contemporáneo 'Lazarillo'

Centrada en el Festival Internacional de Teatro Contemporáneo 'Lazarillo' de Manzanares, la responsable cultural ha felicitado a la organización por su 51 cumpleaños, al tiempo que se ha congratulado de asistir a la inauguración de una muestra que como ha dicho «pone a Manzanares y a Castilla-La Mancha en el epicentro de la cultura nacional».

La viceconsejera también ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la muestra teatral y ha recordado que en esta edición recibe una cantidad de más de 6.000 euros.

El Festival Internacional de Teatro Contemporáneo 'Lazarillo' cumple 51 ediciones con una programación, en diferentes formatos, cargada de teatro social y comprometido. La muestra abordará el teatro de sala, el teatro de calle y el micro teatro, así como otras manifestaciones artísticas como la música, actividades formativas y encuentros con el público.

En esta edición, el Premio Escena 2025 recae en el director y actor español Andrés Lima.