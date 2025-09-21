Guadalajara cierra sus Ferias con un «encierro histórico» por las calles del casco y con una sola incidencia grave

Guadalajara ha puesto este domingo el broche final a sus Ferias y Fiestas 2025 con el cuarto y último encierro, celebrado a las ocho de la mañana en el casco histórico. Se corrieron seis toros en puntas de la ganadería Zalduendo, los mismos que serán lidiados esta tarde en la corrida de cierre por Sebastián Castella, Pablo Aguado y Tomás Rufo.

El encierro recorrió desde los corrales del mercado de abastos hasta el Coso de las Cruces, pasando por la plaza Virgen de la Antigua, calle doctor Mayoral, plaza Mayor, calle Mayor, Santo Domingo y Capitán Arenas. La manada completó el recorrido en 2 minutos y 50 segundos, bien agrupada y arropada por los cabestros, y dejó «bonitas carreras tanto en calle Mayor como en Capitán Arenas», según destacó el Ayuntamiento, en una jornada que volvió a contar con gran afluencia de corredores.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda, valoró muy positivamente el resultado del festejo. «Hoy se ha puesto el broche de oro a unos encierros en puntas por el casco histórico, algo importantísimo para la ciudad de Guadalajara», afirmó.

Propuesta de afcionados

López Pomeda recordó que este proyecto nació de una propuesta de los aficionados y colectivos taurinos y se ha hecho realidad gracias a una «decisión valiente» del equipo de Gobierno encabezado por Ana Guarinos. Además, destacó que el cambio introducido en los últimos días, incorporando bueyes más lentos, ha favorecido el buen agrupamiento de la manada. También agradeció la participación de corredores llegados de toda España, «desde Pamplona hasta muchos rincones de Castilla-La Mancha y muchos pueblos de nuestra provincia».

El concejal de Seguridad, Chema Antón, informó de que el encierro transcurrió con una sola incidencia grave. Hubo cuatro asistencias sanitarias, la más importante la de un joven que sufrió una caída tras topar bruscamente con otro corredor en Santo Domingo, con un fuerte golpe en la cabeza que requirió traslado hospitalario, aunque sin riesgo vital. Las otras tres atenciones correspondieron a un esguince y a contusiones de menor importancia.

Antón puso en valor el comportamiento de la ciudadanía. «El dispositivo de seguridad ha sido un éxito», aseguró, destacando que todos los actos de estas Ferias y Fiestas se han desarrollado sin incidentes reseñables ni agresiones.

El Ayuntamiento de Guadalajara cierra así una «edición histórica de encierros, recuperando una tradición de más de siete siglos», adaptada a los tiempos actuales y con vocación de continuidad. «Los encierros han llegado al casco histórico para quedarse y para crecer aún más», concluyó la nota municipal.