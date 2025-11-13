Suscribete a
El Gobierno regional destinará 500.000 euros a actividades divulgativas sobre investigación científica y transferencia tecnológica

Se pretende trasladar a la sociedad de la región el impacto que tienen los proyectos de investigación científica

Parapléjicos sale a las calles para impulsar la cultura científica en la Semana de la Ciencia

Semana de la Ciencia en Castilla-La Mancha
Semana de la Ciencia en Castilla-La Mancha ABC

ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar alrededor de 500.000 euros a actividades de divulgación sobre investigación científica y transferencia tecnológica, según ha anunciado este jueves el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante una de las actividades que ... han llevado a cabo con motivo de la Semana de la Ciencia.

