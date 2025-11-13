El Gobierno regional destinará 500.000 euros a actividades divulgativas sobre investigación científica y transferencia tecnológica

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar alrededor de 500.000 euros a actividades de divulgación sobre investigación científica y transferencia tecnológica, según ha anunciado este jueves el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante una de las actividades que ... han llevado a cabo con motivo de la Semana de la Ciencia.

Pastor ha explicado que, en el marco de los proyectos de investigación científica y transferencia tecnológica, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), se pretende trasladar a la sociedad de la región el impacto que tienen los proyectos de investigación científica.

En este sentido, el consejero del área ha explicado que el PRINCET 2021-2024, que ha movilizado más de 1.100 millones de euros en Castilla-La Mancha, recoge que casi un 25 por ciento de la población considera que en Castilla-La Mancha existe cultura de la innovación y eso es, a su juicio, fruto de las actuaciones que se están realizando en materia de divulgación, en el marco del objetivo estratégico de la Agencia de Investigación e Innovación.

Pastor ha avanzado que el objetivo es valorar la implementación de los programas y el cumplimiento de los objetivos marcados, e identificar conclusiones y recomendaciones de mejora para la elaboración del nuevo PRINCET 2025-2028, en el que ya se está trabajando.

Durante el transcurso de las actividades con motivo de la Semana de la Ciencia, se ha presentado el proyecto 'Micromundo', dirigido al alumnado de ESO y Bachillerato de Castilla-La Mancha para la búsqueda de bacterias potencialmente productoras de nuevos antibióticos en muestras de suelo; el proyecto 'Melanogaster' en el que el IES 'Eladio Cabañero' de Tomelloso (Ciudad Real) se centra en el estudio de la mosca de la fruta; y el proyecto 'Inundaciones: mitos versus realidades' con creencias erróneas habituales sobre inundaciones.