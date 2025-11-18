El Gobierno confía en aprobar la ley de la brecha salarial de Castilla-La Mancha a lo largo de 2026

El borrador del anteproyecto de ley de medidas para reducir la brecha salarial en Castilla-La Mancha iniciará la consulta pública a final de este año y el Gobierno regional confía en que pueda estar aprobada «a lo largo del año 2026».

Así ... lo ha dicho la consejera de Igualdad, Sara Simón, que ha intervenido este martes en Toledo en una jornada para clausurar el programa Corresponsables 2025, junto al secretario regional de CCOO, Javier Ortega, y la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO Ana Villaseñor.

Según Simón, la ley «vendrá con una financiación ajustada y suficiente para poner en marcha las políticas que se van a desarrollar a través de ella«. En estos momentos, el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja »en ese periodo inicial de acordar las medidas«, y de la mano de sindicatos y patronal quiere cerrar »ese primer gran pacto para poder seguir trabajando en la misma«.

«Es una ley de brecha salarial cero que va a ser la más ambiciosa de España», aseguró el presidente Emiliano García-Page el pasado mes de julio, y añadió que en Castilla-La Mancha «se ha conseguido ya bajar cinco puntos la brecha salarial y será la primera autonomía en elaborar una norma que permita seguir reduciendo las desigualdades en el ámbito laboral«.

Plan Corresponsables

El Gobierno regional ha cifrado en 700 los ayuntamientos que se han sumado al IV Plan Corresponsables, de los 900 que tiene Castilla-La Mancha. «Estamos satisfechas de todas las personas que se involucrado en este Plan Corresponsables y a todas las familias que hemos llegado. Se ha conseguido poner en marcha más de 3.000 puestos de trabajo, especialmente en zonas rurales, la mayoría ocupados por mujeres», ha destacado Simón.

Con el Plan Corresponsables 2025 se ha llegado a 575 personas, el 77% hombres, y más de 600 menores en centros educativos, donde se han formado en igualdad.

Por su parte, Javier Ortega, ha pedido el impulso de un nuevo modelo social «y debe ser la administración la que facilite esos instrumentos y herramientas para no tener que decidir entre una carrera profesional y la vida familiar. Si va a haber una ley de la brecha salarial en Castilla-La Mancha tiene que incluir financiación pública para sostener los cuidados«. Según el secretario regional de CCOO, que ha situado la brecha salarial como principal preocupación, »son las mujeres las que renuncian mayoritariamente a parte de su jornada para atender a su familia. Reciben menores salarios y percibirán peores pensiones en el futuro».

Ortega ha estimado que el 70% de esa brecha salarial está compuesta por factores ligados a la conciliación. «Un coste económico pero también mental, psicológico y físico«, ha agregado.