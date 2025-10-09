Suscribete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas

Garamendi arremete contra la ministra Yolanda Díaz y sus «medidas populistas para sacar cuatro votos»

El presidente de la CEOE asegura que los fondos europeos «han dopado la economía de España que arrastra 45.000 millones más de deuda»

Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días

En el centro, Antonio Garamendi, presidente de CEOE
En el centro, Antonio Garamendi, presidente de CEOE JG

J. Guayerbas

Toledo

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha sido protagonista este jueves en el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, celebrado en Toledo y organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de la región. Durante su intervención, ... Garamendi ha repasado la situación económica de España, criticando la falta de políticas estructurales eficaces, alertando del impacto real de la deuda pública y reclamando una mayor visión industrial, laboral y formativa por parte del Gobierno.

