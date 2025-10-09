Garamendi arremete contra la ministra Yolanda Díaz y sus «medidas populistas para sacar cuatro votos»

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha sido protagonista este jueves en el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha, celebrado en Toledo y organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de la región. Durante su intervención, ... Garamendi ha repasado la situación económica de España, criticando la falta de políticas estructurales eficaces, alertando del impacto real de la deuda pública y reclamando una mayor visión industrial, laboral y formativa por parte del Gobierno.

«Cuando hablamos de deuda, hablamos de porcentajes, pero no de realidades. España tiene 45.000 millones de euros más de deuda, y eso lo vamos a tener que pagar», ha advertido el presidente de la CEOE, que ha vinculado directamente ese sobreendeudamiento al impacto de los fondos europeos. «Estamos dopados por los fondos europeos, pero se van a acabar», ha insistido.

Garamendi ha puesto sobre la mesa los datos de crecimiento económico, con previsiones del Gobierno y del Banco de España entre el 2,6 y el 2,7 por ciento, para subrayar que ese crecimiento no puede ocultar los desafíos estructurales de le economía nacional. «Hay que hablar con claridad. Los fondos europeos han influido en que hoy se relaje el discurso del déficit, pero en 2026 Europa va a exigir rigor y volveremos a una senda de ortodoxia económica».

Durante su discurso, también ha repasado momentos clave del pasado reciente. «La salida de la crisis de 2008 vino por dos decisiones fundamentales: la reforma laboral y la reforma financiera. Eso permitió que hoy estemos aquí, con una economía que ha podido crecer y generar empleo».

Garamendi ha defendido que el verdadero «milagro económico» español lo han protagonizado «los empresarios y empresarias», gracias a la internacionalización y a su capacidad de adaptación. Por eso, ha pedido a la clase política que «ponga el marco adecuado» para que las empresas puedan seguir generando riqueza.

«Viven en los mundos de Yupi»

Con un tono más crítico, Garamendi ha reprochado al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez que actúe «al contrario de lo que España necesita», al considerar que mientras los empresarios «vivimos una realidad, otros viven en los mundos de Yupi tomando decisiones en dirección contraria en lo laboral, lo fiscal o lo industrial», ha afirmado.

Uno de los principales reproches ha sido hacia la política laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo. «La ministra Yolanda Díaz acaba de aprobar 10 días para no sé qué cosas. Se toman medidas populistas para sacar cuatro votos, sin pensar en la economía productiva», ha criticado en relación al anuncio que la ministra ha realizado sobre ampliar el permiso por fallecimiento a 10 días.

«Pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra», ha asegurado, para añadir que en estos momentos «me encantaría que hoy hubiese elecciones porque ese es el único día en el que no están en campaña electoral», además de lamentar que el diálogo con el Ministerio de Trabajo es nulo. «No nos comunican nada, para cualquier norma hay que hacer un informe económico. ¿Dónde está el informe económico para aplicar esa ampliación del permiso? Es que todo lo que hacen lo hacen sin informe económico«, ha denunciado.

Formación, absentismo y presión fiscal

De otro lado, Garamendi ha señalado que muchos sectores sufren una falta de personal evidente, pero que esto se debe tanto a la falta de formación como a problemas de actitud. «Faltan 50.000 profesionales en ciberseguridad, ingenieros, técnicos de FP en áreas tecnológicas. Y a la vez, miles de puestos en hostelería o construcción sin cubrir. ¿Qué está fallando?», se ha preguntado.

También ha subrayado la gravedad del absentismo laboral. «Cada día faltan 1,6 millones de personas al trabajo. Es un problema serio. Hay que cuidar la salud de las personas, claro, pero también hay absentismo profesional y eso hace daño a las empresas y a los compañeros», ha planteado.

En relación con la presión fiscal, ha sido contundente. Cada vez que subimos el salario a los trabajadores, el Estado mete un rejón. La gente no sabe realmente lo que cuesta su salario. Debería llegar el bruto al banco y que luego el Estado retuviera lo que corresponde. Así la ciudadanía sería más consciente del esfuerzo fiscal», ha explicado.

Asimismo, ha cargado contra la burocracia para reclamar un sistema más eficiente que no asfixie a las empresas, especialmente a las pequeñas y a los autónomos, a quienes considera los «más vulnerables del sistema».

En clave europea

En el ámbito europeo, el presidente de la patronal ha lamentado que no se haya avanzado hacia una verdadera unión energética. «Nos falta un mercado europeo de la energía. España sigue siendo una isla energética. Y Alemania ha cometido errores graves, como renunciar a la nuclear y depender del gas ruso».

Además, ha advertido del peligro real de desindustrialización de Europa. «Hay una invasión de productos con competencia desleal, especialmente en sectores como el acero. Si no se pone freno, Europa perderá aún más peso industrial», ha dicho.

Finalmente, Garamendi ha alertado sobre el complejo escenario geopolítico. «Estamos viviendo una pugna entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial, y Europa se encuentra en una clara decadencia. Hemos perdido liderazgo. Las guerras, el terrorismo, la inseguridad… Todo eso impacta directamente en nuestros mercados», ha concluido.