Eurocaja Rural respalda la Fiesta de la Ternera en Menasalbas, reafirmando su apoyo al mundo rural y al sector ganadero

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha estado presente en una nueva edición de la Fiesta de la Ternera celebrada en Menasalbas (Toledo), una cita emblemática que pone en valor la tradición del municipio y el papel esencial que ofrece el sector ganadero y vacuno en la economía local.

La entidad financiera acompañó a vecinos, autoridades y representantes del ámbito agroalimentario en esta jornada festiva que aúna tradición y orgullo ganadero llevada a cabo durante las fiestas patronales en honor al Cristo de la Cruz a Cuestas y organizada por el Ayuntamiento de Menasalbas en colaboración con las cooperativas ganaderas Valle de Mena, Nuestra Señora de la Salud, Fuente Bartolo y Comega. Durante el evento, se ofreció una degustación popular de carne de ternera, elaborada por cocineros y voluntarios locales, en un ambiente de celebración y encuentro comunitario.

Junto al presidente de Eurocaja Rural, asistió al evento representando a la Entidad el director territorial en la zona, Esteban Villarreal Medina. La presencia de Eurocaja Rural en esta festividad responde a su firme compromiso con el entorno rural y los profesionales del campo, a quienes apoya ofreciendo productos financieros especializados, asesoramiento personalizado e iniciativas que redundan en el desarrollo económico y social del territorio. La entidad reconoce igualmente el valor estratégico del sector ganadero como generador de empleo y riqueza, especialmente determinante en un municipio como Menasalbas, uno de los principales centros productores de carne de Castilla-La Mancha.

Al acto asistieron, entre otras autoridades, la alcaldesa del municipio, Marina García Díaz-Palacios; la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo Tardío; el director general de Agricultura y Ganadería de la JCCM, Jesús Fernández Clemente; el diputado de Patrimonio de la Diputación de Toledo, José Eugenio del Castillo; el director gerente de UTECO, José María Manzanilla; y la secretaria general del Partido Popular, Carolina Agudo Alonso.

Con iniciativas como esta, Eurocaja Rural refuerza su vínculo con los municipios en los que está presente, promoviendo la sostenibilidad, la identidad cultural y el arraigo rural como pilares de su modelo de negocio cooperativo.