Ecologistas crea una plataforma para informar y plantar cara al proyecto de hidrógeno verde de Albacete

Afecta a una veintena de poblaciones en una zona «ya sobreexplotada»

Comienza la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde por toda Castilla-La Mancha , con una inversión de 4.261 millones

Molécula verde
Molécula verde EP

ABC

Toledo

Ecologistas en Acción se está promoviendo la creación de una plataforma ciudadana que informe a la ciudadanía del proyecto de hidrógeno verde (PHV Albacete 1 Hive) que se quiere desplegar y que afecta a una veintena de poblaciones, pues considera que es ... necesario que la gente participe en una decisión tan importante para su región.

