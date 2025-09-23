Un detenido en Socovos (Albacete) con 200 dosis de cocaína listas para su venta

Efectivos de la Guardia Civil de Letur han detenido a un vecino de la localidad albacetense de Socovos, de 41 años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, tras intervenirle 15 gramos de cocaína entre sus pertenencias.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios que la Guardia Civil de Albacete tiene activados, en toda su provincia, en relación al Plan Operativo de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Noticia Relacionada De Colombia a Cuenca: Así viajaban 262 kilos de cocaína oculta en bidones con fruta congelada ABC Los controles aduaneros en Valencia permitieron detectar la droga, que había sido adosada a discos de silicona pintados para imitar el tono del fondo de los bidones

La Guardia Civil de Letur tuvo conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, en una vivienda de la localidad de Socovos, que estaría generando cierta alarma social en el vecindario.

Tras estas primeras informaciones, la Guardia Civil centró sus investigaciones sobre la vivienda que estaría actuando como punto de venta de drogas, que era visitada por consumidores de estupefacientes, tanto de Letur como de otras localidades limítrofes.

Fruto de las investigaciones y de los servicios operativos realizados por la zona se consiguió identificar y detener a la persona que se encontraba detrás del punto de venta consiguiendo intervenir 15 gramos de cocaína, envasada y lista para su venta.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha desactivado un punto de venta de drogas en Letur que suministraba estas sustancias a consumidores de la zona, evitando que las 200 dosis de cocaína intervenidas hubiesen sido destinadas a su venta en el mercado ilícito, especialmente entre la población joven.