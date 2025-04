El Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana la gratuidad de la primera matrícula en la UCLM y UAH

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará la gratuidad de la primera matrícula en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) en Guadalajara.

García-Page, durante el acto de inauguración de la escuela infantil 'Gloria Fuertes' de Tarazona de la Mancha, ha descrito la UCLM como una atracción de población a la región gracias a ser «una de las universidades más asequibles de España« que ha servido para paliar el exilio universitario »al que antes se veían sometidos nuestros jóvenes cuando querían estudiar«.

«Ningún niño va a tener problemas para educarse y para formarse en función de su capacidad» y «nunca con las limitaciones del bolsillo de la familia», ha expuesto Emiliano García-Page, quien ha justificado esta decisión en que «nunca la falta de dinero de los padres sea el pretexto» para no iniciar estudios superiores en Castilla-La Mancha. A este respecto, ha recordado que «ya fuimos la primera región» en promover «ayudas» para que nadie se viera obligado «a abandonar el sistema» educativo en el «transcurso de los estudios universitarios», ha explicado.

Asimismo, ha señalado que el hecho de que «la capacidad» de cualquier persona «se quede aparcada» constituye «la peor inversión para un pueblo», más aún en «un momento excepcional» como el actual en el que «empieza a venir mucha gente de fuera» a matricularse en la UCLM.

En este punto, el presidente regional ha recordado algunas de las políticas llevadas a cabo para garantizar y promover la formación universitaria en la región, como igualar «los precios de máster universitarios a los grados» o «las tasas congeladas durante mucho tiempo», convirtiendo a la UCLM en «una de las universidades más asequibles», ha rematado.

Escuelas en Letur, Mira y Villel de Mesa

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este miércoles la ampliación de la escuela infantil de Tarazona de la Mancha, Albacete, con una inversión de 253.000 euros, donde también ha anunciado la construcción de otras tres nuevas en Letur, Mira y Villel de Mesa, los tres municipios castellanomanchegos más afectados por la dana del pasado octubre.

«Queremos que estos pueblos dispongan de mejores servicios que los que tenían antes de la catástrofe», ha destacado el presidente regional, quien ha asegurado que el proyecto se pondrá en marcha este mismo mes de abril. El nuevo centro cuenta ahora con 7 aulas y 91 plazas y acoge a un total de 46 alumnas de entre cero a tres años de edad.

Emiliano García-Page ha resaltado la creación de escuelas infantiles como una medida contra la despoblación. «Es importante que frente a las crisis no existan impedimentos económicos para tener familia», ha incidido el presidente regional, afirmando que «una sociedad que quiere tener hijos es una sociedad con perspectiva de futuro». En su alegato a favor de los servicios públicos ha afirmado que en España se ha conseguido «que tener más o menos dinero no te haga desigual en sanidad o en la educación y esto es algo que no se puede decir de tres de cada cuatro países del planeta».

Mientras, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha mantenido la importancia de la educación de cero a tres años y de la de los servicios públicos en las zonas rurales como medida para fijar población y garantizar la calidad de vida de las provincias.

«Hemos firmado 143 convenios en diferentes municipios de Castilla-La Mancha y esto está atando a jóvenes al territorio y permitiéndoles encontrar sus primeros trabajos o tener sus proyectos de emprendimiento en la región», ha argumentado Pastor, citando como ejemplo a las jóvenes trabajadoras de la escuela infantil de Tarazona de la Mancha, que constituyeron una cooperativa.

El consejero de Educación ha reseñado el compromiso del Gobierno regional «por hacer realidad los objetivos de educación infantil» con 143 convenios suscritos en diferentes municipios para lograr 3.557 plazas gratuitas que han supuesto una inversión de 9.800 euros cada una. «La infancia es la patria de todas las personas y quien cuida de ella cuida al mundo», ha concluido Pastor citando a la poetisa Gloria Fuertes.

Por su parte, el alcalde de Tarazona de la Mancha, Miguel Zamora, se ha mostrado «orgulloso y satisfecho» con la inauguración, recordando que esta era «una reivindicación no solo del profesorado si no de toda la comunidad educativa del municipio y por supuesto de los padres y madres», según ha comentado en la rueda de prensa que ha tenido lugar en la Casa de la Cultura del municipio albaceteño.

Zamora ha rememorado que su mandato comenzó hace tres años, cuando plantearon a la Junta «actuar en todos los servicios públicos municipales» con distintas acciones y aprovechando «el potencial económico del Ayuntamiento que era el polígono industrial».

El alcalde ha afirmado que se han «vendido muchos miles de metros cuadrados de suelo industrial» que han permitido a varias empresas instalarse en Tarazona, posibilitando el impulso económico de proyectos sociales como la escuela con apoyo de la Junta de Comunidades. «Es el servicio público esencial que garantiza que las generaciones por venir tengan una educación digna y con futuro», ha defendido Zamora.

Finalmente, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, se ha sumado a la apuesta de la educación evocando a la Constitución. «España es un Estado social, lo que supone que los ciudadano deben tener sus necesidades básicas garantizadas», ha destacado Cabañero, quien ha incluido también la importancia de la sanidad primaria con medidas como la puesta en marcha del proyecto del centro de salud de Madrigueras anunciado por el Gobierno regional con una inversión de cuatro millones de euros. «Apostar por la atención primaria desestresa los grandes hospitales y permite atender en nuestros pueblos a los vecinos», ha explicado el presidente provincial.