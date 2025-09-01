La ciudad de Toledo se convierte en la capital del cóctel regional

Desde el Ayuntamiento de Toledo se ha acogido la novena edición del Campeonato de Coctelería de Castilla-La Mancha, organizado por la Asociación de Bartenders de la región. Este año, 'la ciudad de las tres culturas' ha sido el lugar elegido para la realización del evento, que se está desarrollando a lo largo de este primer día de septiembre en el Centro Cultural San Marcos.

Este año son 11 los participantes que vienen desde distintos puntos de Castilla-La Mancha —con cinco representantes de la provincia de Toledo— para competir por ser el ganador regional. Asimismo, el campeón de Castilla-La Mancha, junto con el subcampeón, participará en el Campeonato Nacional de Coctelería, que este año se celebrará en Mallorca.

Durante la mañana de este lunes, los participantes han realizado una cata a ciegas y un examen teórico sobre coctelería y destilados, pero no será hasta esa misma tarde cuando comience la «prueba de fuego», en la que deberán preparar un cóctel de autor respetando la temática establecida: realizar un producto tipo sparkling —cócteles que contienen cava o algún tipo de espumoso—.

El campeonato regional se celebrará a las 17:30 horas de esta misma tarde, y el sistema de evaluación que se aplicará incluye una cata a ciegas y un examen teórico, una parte que será «totalmente objetiva», tal y como afirmó el barman criptanense y uno de los organizadores del evento, Santiago Escribano.

Además, el concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, ha asistido a la inauguración del Campeonato

«A eso se suma una parte un poco más subjetiva: la valoración de los cócteles de autor. Para esta evaluación contamos con cinco jueces de degustación, cada uno con su propio criterio, y a partir de sus puntuaciones se hace una media. También hay jueces técnicos, que valoran aspectos como la técnica y el desempeño de los concursantes, como si estuvieran trabajando en sus propios locales « explicó Escribano.