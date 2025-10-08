Suscribete a
ABC Premium

Un camión portacoches vuelca y corta la A-2 en sentido Madrid en Torremocha del Campo (Guadalajara)

El siniestro, sin heridos, mantiene interrumpido el tráfico mientras se trabaja en la retirada del vehículo pesado

Reabre al tráfico la CR-2121 tras cinco horas cortada por el vuelco de un camión en Daimiel

El siniestro se ha producido en el kilómetro 118 de la A-2
El siniestro se ha producido en el kilómetro 118 de la A-2

ABC

Toledo

La autovía A-2 permanece cortada al tráfico en sentido Madrid a la altura de Torremocha del Campo (Guadalajara) tras el vuelco de un camión portacoches ocurrido en la noche de este miércoles. El siniestro no ha dejado heridos, aunque ha obligado a interrumpir ... la circulación en el punto kilométrico 118 de la vía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app