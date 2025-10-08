Un camión portacoches vuelca y corta la A-2 en sentido Madrid en Torremocha del Campo (Guadalajara)

La autovía A-2 permanece cortada al tráfico en sentido Madrid a la altura de Torremocha del Campo (Guadalajara) tras el vuelco de un camión portacoches ocurrido en la noche de este miércoles. El siniestro no ha dejado heridos, aunque ha obligado a interrumpir ... la circulación en el punto kilométrico 118 de la vía.

El accidente se ha producido en torno a las ocho y media de la tarde. Al lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y del parque de Bomberos de Sigüenza, que trabajan en la retirada del camión y en la limpieza de la calzada para poder reabrir la circulación lo antes posible.

La DGT ha establecido un paso alternativo en el punto kilómetro 135 de la A-2. El desvío se produce por la CM-1101 hasta Almadrones.