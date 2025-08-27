Baloncesto Toledo y CEI Toledo, unidos para hacer crecer el deporte en la ciudad

El Club Baloncesto Toledo y el CEI Toledo Universidad Laboral han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de fomentar y hacer crecer el baloncesto en la ciudad de Toledo. Esta alianza une al nuevo proyecto profesional que competirá esta temporada en Segunda FEB con un club con casi 35 años de historia dedicados a la formación de jugadores y la promoción del baloncesto en la ciudad.

Dentro del acuerdo, destaca la cesión deportiva de uno de los jugadores Junior del CEI Toledo al Club Baloncesto Toledo, lo que permite cumplir con la normativa de la Federación Española de Baloncesto, que exige a los clubes profesionales contar con un equipo Junior. Este equipo competirá bajo el nombre y la equipación del Baloncesto Toledo, aunque seguirá integrado en la estructura del CEI Toledo.

Ambos clubes han establecido además una colaboración formativa. Jugadores y entrenadores del Baloncesto Toledo participarán en entrenamientos, charlas y actividades con equipos del CEI Toledo, mientras que los técnicos del CEI tendrán acceso a los entrenamientos del equipo profesional. Esta iniciativa busca alinear metodologías y enriquecer la preparación técnica y táctica de todos los implicados.

Otro punto clave del acuerdo es la incorporación de jugadores del CEI Toledo a la dinámica diaria del equipo de Segunda FEB. Desde el inicio de la pretemporada, jóvenes talentos locales ya entrenan junto al equipo profesional, una experiencia que busca motivar a toda la cantera y abrir oportunidades reales de crecimiento deportivo dentro de la ciudad.

La colaboración también contempla ventajas económicas para las familias y jugadores del CEI Toledo, quienes contarán con un descuento especial en el Carnet de Abonado para los partidos del Baloncesto Toledo en Segunda FEB, dentro de la campaña que se presentará próximamente.

Víctor del Río, presidente del Baloncesto Toledo, destacó que «desde un primer momento dejamos claro que no veníamos a quitar el sitio de nadie, sino a dar un salto profesional al baloncesto en Toledo. Estamos encantados con la acogida del CEI Toledo, que ha entendido que este proyecto es positivo para ambos clubes y, sobre todo, para la ciudad».

Por su parte, José Antonio Ahijado, presidente del CEI Toledo, expresó que «es una satisfacción poder ayudar a un club profesional que quiere asentarse en Toledo. Desde el primer momento acogimos el proyecto con ilusión, y estamos convencidos de que esta colaboración nos hará crecer como jugadores, entrenadores y club».

