El alcalde socialista de Noblejas (Toledo) anuncia una huelga de hambre para exigir a Page el instituto que no hace por «asqueroso sectarismo»

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas, (en en centro con bufanda roja) junto con el resto de miembros de su equipo de Gobierno

El alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, ha anunciado que en pocos días iniciará una huelga de hambre «ininterrumpida» para reclamar la construcción del Instituto de Educación Secundaria comprometido con el municipio hace más de una década. El regidor, de 76 años, advierte que mantendrá la protesta «sin más límite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva» a un problema que, asegura, «la Junta de Comunidades nunca debió generarnos».

En una carta dirigida al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Jiménez subraya que «sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo, cualquier resultado trágico que esta medida que ahora te anuncio, me pueda acarrear. O quizá puedas sentirte aliviado, e incluso satisfecho, si la conclusión de esta protesta supone la finalización prematura de mi vida».

El alcalde recuerda que han pasado «nada menos que 18 años» desde que la Junta solicitó al municipio terreno para el instituto, y 14 años desde que el Consejo de Gobierno del presidente José María Barreda creara oficialmente el centro, que «aún hoy no es una realidad». Desde 2011, señala, el Ayuntamiento ha ofrecido diferentes fórmulas de colaboración —incluyendo la entrega del proyecto y un convenio para adelantar la financiación de la inversión, como en otros municipios—, pero la respuesta de la Junta ha sido «un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a Noblejas».

Carta que firma el alcalde socialista de Noblejas, Agustín Jiménez ABC

Jiménez recalca que solo cuatro de estos años son imputables al Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal y que «el resto —cerca de 10 años— lo ha sido bajo los distintos gobiernos que has presidido». En este sentido, acusa a Page de «un constante ejercicio de asqueroso sectarismo y rencor que gustas de practicar para quien no comulga con tus planteamientos, ni te ríe tus ocurrencias políticas que —cada vez más— a muchísimos socialistas de esta región nos avergüenzan».

El regidor asegura que la carta se remitirá «a todas y cada una de las agrupaciones socialistas de nuestro país, empezando por Ferraz; a todos y cada uno de los partidos políticos; a cada parte de la estructura administrativa política del Estado (desde la Casa del Rey, hasta la última pedanía, concejo, o parroquia de España); hasta el último medio de comunicación nacional, regional, provincial, o local… para que todo el mundo identifique a 'Page', con sectarismo, rencor, traición, y mentiras».

Jiménez concluye con una frase que resume su posición: «Siempre he verbalizado que solo tengo tres clases de enemigos: los que no quieren a Noblejas, los que no quieren a Noblejas, y los que no quieren a Noblejas. Ha quedado muy claro, que Page es enemigo de Noblejas».