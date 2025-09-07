Alarmante aumento de la violencia sexual en Ciudad Real y Cuenca

Plantación de marihuana desmantelada por el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Toledo

El último Balance de Criminalidad refleja en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha una radiografía compleja: mientras las ciudades de Toledo y Guadalajara registran descensos globales, Ciudad Real y Cuenca encabezan los repuntes más preocupantes, sobre todo en violencia sexual y ciberdelincuencia.

Así, la capital regional cierra el primer semestre de 2025 con 1.973 infracciones penales, un 5 por ciento menos que el año anterior. Destacan el descenso de 10 puntos en delitos sexuales y la caída del 54,1 por ciento en robos con violencia. No obstante, aumentan de forma alarmante el tráfico de drogas, un 128,6 por ciento, y la cibercriminalidad en 53 puntos.

Por su parte, Ciudad Real ha registrado de enero a junio 1.668 delitos, un 8,2 por ciento más que en el mismo semestre de 2024. Los delitos sexuales se triplican y las agresiones con penetración suben un 250 por ciento, situando esta capital, junto a la ciudad de Cuenca, como el principal foco autonómico en este ámbito. En Ciudad Real también crece la cibercriminalidad 33,5 puntos.

En contraposición se encuentra la ciudad de Albacete que mantiene cifras prácticamente estables. Los delitos contra la libertad sexual bajan en línea con la provincia un 20,3 por ciento, mientras que los robos con violencia suben ligeramente. La cibercriminalidad permanece estable, con un leve repunte en estafas.

En Cuenca se contabilizaron 1.183 infracciones penales de enero a junio, un 4,3 por ciento más que el mismo semestre del año anterior. La cibercriminalidad crece un 54 por ciento, aunque descienden los delitos contra el patrimonio.

Asimismo, Guadalajara mejora con carácter general en las estadísticas de criminalidad del Ministerio de Interior. Y es que la capital alcarreña redujo su criminalidad 2,9 puntos. Bajan los hurtos y robos en domicilios, pero suben los delitos sexuales, especialmente las agresiones con penetración, y la cibercriminalidad, con un alza en estafas telemáticas.

Los datos por provincias

La provincia de Albacete registró el primer semestre del año 7.597 delitos, un 0,3 por ciento más que en 2024. En esta provincia caen los delitos sexuales un 20,3 por ciento, lo que convierte a Albacete en la gran excepción regional.

Los robos con fuerza en domicilios bajan un 32,4 por ciento y en cambio los robos con violencia aumentan un 10,5 por ciento, respecto a los seis primeros meses de 2024.

Ciudad Real contabilizó 6.215 delitos, lo que supone un 4 por ciento más. Los delitos sexuales suben un 35 por ciento y las violaciones en la provincia crecen un 112,5 por ciento, por lo que concentra el mayor problema de criminalidad sexual en Castilla-La Mancha.

Buenos datos, según la estadística de criminalidad del Ministerio de Interior, en la provincia de Guadalajara, es la única que reduce su criminalidad, un 4 por ciento con 4.380 delitos de enero a junio. Mientras que bajan los hurtos y los robos en domicilios, suben los delitos sexuales y también las lesiones.

En cuanto a la provincia de Toledo, los datos recogen diferencias importantes entre sus dos grandes ciudades. Como ya se ha referido, en Toledo capital durante los seis primeros meses del año los delitos descendieron un 5 por ciento, pero en Talavera de la Reina aumentaron un 8,7 por ciento hasta los 1.818, eso sí, con un descenso en delitos sexuales de 45,5 puntos, pero subida en sustracción de vehículos, más de un 335 por ciento, y en delitos de cibercriminalidad, un 51,1 por ciento.

Por último, Cuenca, la provincia más pequeña, registró 1.183 delitos, lo que supone un 4,3 por ciento más respecto al mismo semestre de 2024. En términos relativos protagoniza el mayor repunte en violencia sexual y cibercrimen.