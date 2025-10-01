La agencia Moody's eleva un escalón la calificación crediticia de Castilla-La Mancha

La agencia de rating Moody's ha mejorado la calificación de 14 gobiernos regionales y entidades locales españolas y ha cambiado su perspectiva de positiva a estable después de la revisión al alza de la nota de España, desde 'Baa1' a 'A3', que efectuó la firma el pasado 26 de septiembre.

En concreto, Moody's ha elevado un escalón las calificaciones a largo plazo de las comunidades de País Vasco, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, y ha subido en dos escalones la de Andalucía. Asimismo, ha mejorado un grado la nota de la Diputación Foral de Vizcaya y de las ciudades de Madrid y Barcelona.

Noticia Relacionada Moody's y Fitch se unen a S&P y también mejoran la nota a España por la «fortaleza de su economía» Fuentes del Ministerio de Economía han valorado que todas las agencias de rating ubican su calificación en 'A', «situación que se perdió durante la crisis financiera y que no se había recuperado hasta estos momentos»

Desde el Gobierno regional se ha valorado muy positivamente esta calificación que viene a confirmar lo acertado de la instrumentación de la política económica que se sigue y del clima de estabilidad política que vive Castilla-La Mancha, lo que supone un reconocimiento al rigor con el que el Ejecutivo autonómico trabaja para administrar los recursos de los ciudadanos y ciudadanas.

«Esta mejora de la calificación refleja las buenas condiciones fiscales de la región en 2024, con mejores saldos operativos primarios y una menor carga de deuda; una situación que según ha recogido la agencia estadounidense en su informe va a continuar mejorando la situación financiera y fiscal durante los próximos años, con un saldo operativo positivo para la región», señalan desde el Ejecutivo regional.

Una publicación que coincide con los últimos datos publicados por el Banco de España, correspondientes al segundo trimestres de 2025, en los que Castilla-La Mancha se mantiene como la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en relación con su PIB desde que gobierna Emiliano García-Page, por detrás de Navarra e Islas Baleares, pasando de 35,4 por ciento de junio de 2015 a 28,5 por ciento en junio de 2025, lo que se traduce en una reducción total de 6,9 puntos porcentuales, superando en más de cuatro puntos a la media nacional.