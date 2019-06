Reguetón contra el machismo en un instituto de Ciudad Real Unos 60 alumnos del IES Juan de Ávila han participado en un videoclip, guiados por el profesor de la asignatura de Artes Escénicas y danzas, Miguel Ángel Maroto

En un momento en el que expertos y autoridades alertan del incremento del machismo y la violencia de género entre los jóvenes, alrededor de 60 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria del IES Juan de Ávila de Ciudad Real, guiados por el profesor de la asignatura de Artes Escénicas y danzas, Miguel Ángel Maroto Negrete, han convertido un género musical ligado al machismo como el reguetón en un canto a la igualdad con la canción 'Sólo quiero bailar'.

Compuesta y escrita por Maroto Negrete, con reconocida trayectoria en el teatro musical, el cine y la literatura, la canción la interpretan los alumnos Estela Rodríguez, Marina Farto, Juan Mococo, Marina Morales y Rocío Rodríguez y lanzan varios mensajes claros unidos por el hilo conductor de la igualdad entre hombres y mujeres.

«La canción que he compuesto contiene varios casos de machismo, desde el clásico 'no te pongas eso' o 'ponte lo otro' al más reciente control con 'dame la contraseña de tu Instagram', además de que también alza la voz contra el acoso sexual que muchas veces sufren las mujeres en los espacios de ocio», argumenta el profesor. «De ahí el título de 'Sólo quiero bailar', porque nadie tiene derecho a tocar a una mujer sin su consentimiento, porque 'no es no' y porque en un momento dado también pueden pedir que se pare», explica a Europa Press.

El proyecto surgió hace aproximadamente un mes y medio. «Creíamos que iba a ser imposible conseguirlo antes de acabar el curso», asevera, añadiendo que la idea nace de la necesidad de abordar la violencia de género en profundidad pero con un lenguaje que llegue de forma sencilla a los jóvenes.

«Decidimos entre los 60 alumnos implicados utilizar el reguetón que está tan de moda y que es un estilo que representa todo lo contrario que queríamos abordar para hacer una canción 'antimachista'», afirma. «La enseñé y les gustó, que era lo más importante para hacer llegar el mensaje, y nos pusimos a trabajar».

Desde entonces, han pasado un mes trabajando con la canción --la primera compuesta específicamente para este trabajo-- ensayando, analizándola y finalmente grabando un videoclip profesional que se acaba de estrenar y que pretende llevar a los jóvenes a la misma reflexión que a los del IES Juan de Ávila: «Que han descubierto que a veces tenían comportamientos machistas sin ser siquiera conscientes o que estaban siendo víctimas de acoso sin saberlo tampoco».

El videoclip, en el que también ha colaborado el profesorado del centro, tiene ya centenares de visitas en sus primeras horas y se puede ver en https://youtu.be/VzW1bgMLjQY.