Page descarta nuevas medidas contra el covid: «Pensamos que las actuales son suficientes»

Castilla-La Mancha no impondrá de momento restricciones adicionales, más allá de la mascarilla obligatoria en exteriores, para tratar de frenar el brutal aumento de los contagios en esta sexta ola del covid. Así lo anunció a última hora de la tarde de este miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page , que antes había asistido (de forma telemática) a la reunión de la Conferencia de Presidentes autonómicos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Page aseguró en una comparecencia en la que no admitió preguntas que las actuales medidas contra el covid están funcionando y, por eso, no hace falta añadir más. «Pensamos que las decisiones son suficientes para los próximos días» , dijo, sin concretar si ese periodo de tiempo se alargará hasta después de las Navidades. En cualquier caso, reconoció que «si hay riesgo de descontrol, obviamente tomaríamos otras medidas».

Sobre que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en espacios exteriores, Page explicó que se adopta esta decisión por ómicron, la nueva variante del virus, que al parecer es más contagiosa, y también para prevenir contra la gripe, que como todos los años esta en su etapa álgida.

Además, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron que no tengan que guardar cuaretena aquellos ciudadanos que hayan tenido un contacto estrecho con un contagiado y ya tengan la pauta completa de vacunación, al contrario de lo que se venía haciendo hasta ahora. «Habrá prudencia, pero en ningún caso encierro domiciliario . La vacuna tiene que servir para convivir mejor con el virus. La gente que se ha vacunado tiene un plus respecto al que no lo ha hecho», insistió Page.

La mitad que en verano

El líder regional cree, por lo que está viendo en otras comunidades, que las nuevas restricciones están siendo de «muy dudosa eficacia porque la clave está en la movilidad», que ahora está permitida en todo el territorio nacional. En cuanto a la presión hospitalaria, ahora hay 3,5 veces menos de pacientes ingresados con covid que hace un año y la mitad que en agosto .

Respecto a que Castilla-La Mancha sea una de las comunidades en las que menos contagios se están registrando, Page considera que se debe al esfuerzo que hace la Junta en la contratación de rastreadores: «Mantenemos a 5.000 personas extraordinariamente para el covid. Rastreamos muchísimo. Todos los días hay miles de llamadas».

Por último, reveló que en la Conferencia de Presidentes pidió «un marco jurídico más claro, más definido» porque «necesitamos más agilidad para tomar decisiones». Y anunció que en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de hoy se adoptarán «medidas de refuerzo del sistema sanitario» que después explicará el consejero. «La ciudadanía está cumpliendo, los sanitarios están cumpliendo, las vacunas están llegando. Hay mucha responsabilidad», finalizó.