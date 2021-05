Un muerto en un tiroteo entre clanes gitanos en el barrio del Pilar, junto a la estación del AVE en Ciudad Real «De repente, he escuchado dos tiros y muchos gritos, muchos, y luego más tiros. He visto a un montón de gente corriendo», cuenta a ABC una testigo Un hombre de 42 años ingresó en el hospital con fracturas en una pierna, según el 112

Manuel Moreno SEGUIR Toledo Actualizado: 04/05/2021 01:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un nuevo tiroteo genera preocupación entre vecinos de Ciudad Real

Un hombre de 46 años ha muerto esta noche en un tiroteo en Ciudad Real, en las inmediaciones de la estación del AVE. Sus iniciales son J. R. T. A. Habría sido trasladado al hospital por un familiar, falleciendo finalmente, según la primera versión facilitada por la Subdelegación del Gobierno. Otro hombre, R. F. E., de 42 años, resultó herido con fracturas en una pierna.

La refriega entre varias personas de etnia gitana se inició sobre las nueve de la noche a la altura del número 23 de la calle Virgen de la Carrasca, en el barrio del Pilar, donde viven varios clanes. «Se escucharon más de veinte o de treinta tiros», comenta a ABC Verónica, que ha oído las ráfagas cuando iba a coger su coche estacionado en un aparcamiento al lado del barrio del Pilar. «De repente, escuché dos tiros y muchos gritos, muchos, y luego más tiros. Vi a un montón de gente corriendo. Me asusté y me metí enseguida en el coche. Me fui en dirección contraria y me crucé con los coches de policía que iban para allí», relata.

«Se escuchaban tiros como si fueran petardos», decía un taxista en un mensaje de WhatsApp que se ha viralizado. «También hay testimonios que aseguran que casquillos de bala llegaron a rebotar en la chapa de la gasolinera que hay a la espalda de la calle y en los propios coches que estaban repostando», cuenta Verónica.

Según un portavoz del 112, la Policía local informó al servicio de emergencias que la persona había fallecido por un disparo. En el aviso, que se recibió a las 21:09, se indicaba también que otra persona de 42 años había resultado herida con fracturas en una pierna. Ésta, R. F. E., fue trasladada en una ambulancia UVI móvil al Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde se concentraron varias decenas de personas tras el tiroteo. La Policía Nacional ha movilizado a todos los agentes de la comisaría de Ciudad Real que estaban libres, ya que «se espera una noche larga».

Antecedentes

«Hace años, hubo una pelea muy grande en este mismo barrio y una familia fue desterrada», recuerda Verónica, quien afirma que los tiroteos eran más comunes en San Martín de Porres, «el otro barrio más conflicto en Ciudad Real» junto con el del Pilar.

Se da la circunstancia de que están a punto de cumplirse dos años de otro tiroteo en el barrio de La Granja, concretamente en la calle de Brasil, cuando los alumnos de una escuela infantil aledaña se encontraban en el patio de recreo. No hubo heridos.

En ese mismo barrio de La Granja, dos individuos habían sido detenidos tres años antes, en el verano de 2016, por un tiroteo entre clanes familiares. En esa ocasión, los agentes de la comisaría de Ciudad Real contaron con el apoyo del GEO, la unidad de élite del Cuerpo Nacional de Policía.