Molina de Aragón: «Estos días las emergencias se han incrementado en un 200%»

Acostumbrados al frío están Molina de Aragón, localidad guadalajareña de más de 3.000 habitantes que se encuentra a más de 1.000 metros de altitud. Por algo se conoce a la comarca donde se sitúa como la Siberia de Guadalajara . Un apelativo que no es casual si se tiene en cuenta que este martes marcó una temperatura mínima de -25,2º C , la segunda más baja de España, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los más viejos del lugar dicen que no han vivido un temporal de nieve y frío como el de estos días. De hecho, tan solo se llegó a una temperatura inferior en 1963, cuando el termómetro alcanzó los -28º C, y en 1952, cuando se llegó incluso a los -28,2º C. Tomás Gascón Ortega ha sido testigo de estos tres episodios de frío extremo en Molina de Aragón. Este octogenario recuerda especialmente el más lejano en el tiempo, el del 28 de enero de 1952.

«Aquel día se helaron las tuberías, los grifos, los inodoros y como entonces no existía la calefacción…. había que echarle valor», rememora este molinés que regentó hasta su jubilación una tienda de alimentación. Sin embargo, asegura que «no había tanta nieve y tampoco tanto hielo como el de estos días», asegura Tomás, que pese a ello se atreve a salir a la calle porque tiene que atender a sus animales y recoger leña para calentarse.

Vista de Molina de Aragón cubierta por la nieva, con el castillo en primer plano Mónica Valverde

«Siempre nos llamáis por lo mismo», comenta risueño el alcalde con un puntito de crítica hacia los medios de comunicación, que también destaca su potencial turístico, algo que se incrementará cuando se abra en 2022 el Parador Nacional de Turismo. Francisco Javier Montes no niega haber tenido dificultades a causa del temporal para transitar por el municipio y por las carreteras, ya que en la calzada se ha llegado a acumular hasta un metro de nieve. «Siempre tenemos emergencias, pero durante estos días se han incrementado en un 200%», destaca.

Algo que se ve acentuado por la escasez de servicios que sufre esta comarca, puesto que el hospital de Guadalajara en el que se atienden las urgencias más graves se encuentra a 140 kilómetros de distancia. El municipio sí que cuenta con un centro de salud, en el que según informaron a ABC, el pasado lunes tuvieron que atender a ocho personas con fracturas por caídas al firme.

De todos estos problemas está también muy al tanto Alberto Checa , que trabaja como taxista y que no ha parado ninguno de estos días de recoger a personas que se habían quedado tirados con sus coches. De hecho, ayer mismo tuvo que ir a buscar a los médicos de urgencias que iban a Molina de Aragón, cuyo coche tuvo una avería en Azuqueca de Henares, a más de 150 kilómetros de distancia. «Es lo que tiene la despoblación», concluye resignado.