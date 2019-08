IU estudia recurrir la supresión de limitación de mandatos aprobada por PP y PSOE en las Cortes Juan Ramón Crespo plantea incluso presentar un recurso esta decisión que permitiría a Emiliano García-Page presentarse a un tercer mandato

El coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha avanzado que su formación estudia plantear un recurso de reposición contra el acuerdo suscitado en las Cortes regionales con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos por el cual se modificó la Ley del Gobierno autonómico para dejar en suspensión la limitación de dos mandatos para el presidente de la Junta recogida en el Estatuto de Autonomía.

En una entrevista con Europa Press, Crespo ha aseverado que más allá del recurso de reposición que planteará IU, se estudiará además presentar un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión que permitiría a Emiliano García-Page presentarse a un tercer mandato.

Crespo ha lamentado que ésta haya sido «la primera medida» adoptada en esta legislatura, una acción que «no era ni urgente ni necesaria y que además va en contra del propio Estatuto de Autonomía», iniciativa que además se aprobó «usando la lectura única y hurtando el debate parlamentario».

Después de esta primera iniciativa, Crespo ha lamentado que en lo que va de legislatura el nuevo Ejecutivo no ha tomado «medidas efectivas» contra problemas como el desempleo, la precariedad o la siniestralidad laboral, que «ha aumentado de una forma espantosa en Castilla-La Mancha». Por contra, «lo que sí se ha hecho es poner salario a los diputados», algo que aunque IU comparte se trata de un extremo que «no era urgente».

Si bien, quiere respetar los cien días de acción de Gobierno antes de valorarlo, ha considerado que se trata de un Ejecutivo en «dejación de funciones», algo que «podrían pagar todos los castellano-manchegos». «No puede seguir esta inactividad ni permitir que sigamos sin presupuestos», afirma el dirigente político.

En cuanto a las cuentas generales del próximo año, IU ha sugerido la puesta en marcha de una partida cercana a los 60 millones de euros para acometer gastos sociales urgentes, «principalmente para rentas de reinserción», una «urgencia» que debería ser una «prioridad» a satisfacer.

Ha sido en este punto en el que el líder regional de IU ha reparado en el fracaso de la Ley de Garantía de Rentas impulsada en la pasada legislatura por Podemos y cuya tramitación ha quedado en suspenso.

Crespo ha recordado los «quiebros» que el Gobierno autonómico hizo en el pasado mandato «para no aprobarla», algo que «ya hacía pensar» que no llegaría a buen puerto.

«Ahora creemos que va a ser aún más difícil que se apruebe una ley tan necesaria. Siempre dijimos que nos gustaba la ley que preparaba Inmaculada Herranz porque acometía las necesidades de cobertura social de la región», ha manifestado Crespo.

«Somos los terceros en cobertura social, tenemos una carencia enorme. Esta ley lo que podría hacer era ir ascendiendo en los puestos para situarnos en la media del Estado español. Nos preocupa, es una ley que va a impactar directamente en las capas sociales. Es mucho y más cuando la EPA nos dice que los salarios están bajando. Es una tendencia, como no se revierta seremos una región más empobrecida y una región con menos», ha insistido.

En su opinión, los próximos presupuestos deberían ir encaminados principalmente a la creación de empleo de manera «inminente», si es necesario desde el sector público, toda vez que la Administración «no es capaz de incentivar el desarrollo económico por la vía privada».

«Muchas veces se dice que lo privado crea trabajo, pero también las empresas públicas lo hacen. En Francia son un gran motor de desarrollo económico, y aquí podría ser también si el Gobierno se lo propusiera», ha enfatizado Crespo.

Entre las áreas donde se podría crear empleo público, ha propuesto la de energías alternativas, un ámbito que «está por explotar». «Si no hay empresas privadas que quieran invertir, se puede hacer con empresas públicas. Este tipo de iniciativas tienen de malo que compiten con las grandes eléctricas, pero no tendría que ser un problema», ha dicho.

Agua y despoblación

En otro orden de cosas, y en conversación con Europa Press, Juan Ramón Crespo ha querido poner el acento en dos de los problemas que según ha dicho hay que atajar esta legislatura, como son el agua y la despoblación.

En cuanto al trasvase, ha querido reivindicar que IU «es el único partido que ha querido defender el río Tajo» a lo largo de la historia reciente.

«Si hubiera un modelo de región y un proyecto en Castilla-La Mancha seguro que no permitiríamos que el agua del Tajo creara puestos de trabajo en otras regiones, mientras que en la región nos vamos a buscar la vida a otros países. Es una falta de modelo de proyecto de región y falta de audacia y valentía por parte de los partidos políticos», ha opinado Crespo.

Así, ha insistido en que el PP «no es capaz de ir en contra» de su partido a nivel nacional, mientras que Ciudadanos «no es capaz de defender al río» y el PSOE «sólo trae un teatro absolutamente inaceptable porque dice aquí una cosa y no sabe decir en Madrid lo mismo».

Sobre la despoblación, la propuesta de IU pasa por «invertir en sectores que fijen población en el territorio» y no limitarse a crear «una estructura administrativa» como está haciendo el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha.

Además, ha alertado de que el proceso de despoblación no sólo se está sufriendo en zonas rurales, «sino que también afecta a grandes poblaciones como Puertollano o Talavera de la Reina, y todo por la falta de un desarrollo económico y de un proyecto que dé alternativa de vida a los habitantes de estas ciudades».

«Llevamos diciendo mucho tiempo que no hay un proyecto para nuestra región. No es que no lo haya en los últimos años, es que no lo ha habido nunca, se ha ido siempre a golpe de titular, pero no un modelo de cómo queremos desarrollar la región», ha indicado.