Cuenca El PP pide la apertura del Museo de los Epígrafes de Segóbriga Benjamín Prieto ha recordado que el espacio acoge más de 170 piezas de un gran valor halladas en esta ciudad romana

Durante los últimos meses de legislatura del Partido Popular en la Diputación Provincial de Cuenca se finalizaron las obras del Museo de los Epígrafes de Segóbriga, un espacio que acoge más de 170 piezas de un gran valor histórico halladas en esta ciudad romana.

«Desde el momento de su finalización, contactamos con la Junta para que autorizara su apertura», ha recordado Benjamín Prieto, ex presidente de la institución provincial, en una nota de prensa, «sin conseguir que el Gobierno de Emiliano García-Page prestara el menor interés en que este importante recurso abriera sus puertas en nuestra provincia».

Para Benjamín Prieto, es necesario que la actual diputación socialista reclame en Toledo la apertura de este singular museo, «debería de haber estado en funcionamiento ya. Al Partido Popular nos impidieron abrirlo sin razón lógica alguna por criterios claramente partidistas y sin priorizar el interés general, entorpeciendo nuestras iniciativas y siguiendo la misma táctica que con el Mosaico de Noheda, por ejemplo».

Prieto considera que «la provincia tiene que estar preparada para la vuelta a la normalidad después de la pandemia. «Nuestro patrimonio debe de ser el referente para que Cuenca sea un destino turístico preferente y así convertirse en el revulsivo de sectores como la hostelería que tan mal lo está pasando. No se puede perder ni una oportunidad», aseguró.

El diputado regional es consciente de que la pandemia, y las restricciones a la movilidad, limitan el turismo, «pero no los trámites administrativos y el trabajo de los actuales gobernantes. No valen excusas. Si Cuenca no es competitiva cuando vuelva la normalidad, perderemos una gran ocasión», señaló.

La recuperación y puesta en valor del patrimonio de la provincia fue uno de los ejes de gobierno del PP en la diputación. Ahora, 18 meses después, se siguen culminando obras proyectadas en aquellos últimos años. «la actual falta de iniciativa y de inversiones y la anulación de otras tantas que dejamos pre