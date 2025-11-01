Suscribete a
Más de 5.500 agricultores de Castilla-La Mancha se beneficiarán de las ayudas a la sequía que ascienden a casi seis millones

Cada agricultor podrá recibir un máximo de 2.312 euros

La cosecha de aceite de oliva en Castilla-La Mancha caerá un 17% esta campaña por la sequía

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publicó, el pasado miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la resolución definitiva de las Ayudas a la Sequía en la que se recoge el listado completo de las personas beneficiarias de estas ayudas, ... así como el modo de proceder para aceptarla y la cuantía que van a recibir, que tendrá un máximo de 2.312 euros por persona beneficiaria.

