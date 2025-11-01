Más de 5.500 agricultores de Castilla-La Mancha se beneficiarán de las ayudas a la sequía que ascienden a casi seis millones

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publicó, el pasado miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la resolución definitiva de las Ayudas a la Sequía en la que se recoge el listado completo de las personas beneficiarias de estas ayudas, ... así como el modo de proceder para aceptarla y la cuantía que van a recibir, que tendrá un máximo de 2.312 euros por persona beneficiaria.

De todo ello ha dado cuenta el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán en Albacete, donde ha visitado la empresa Talfrost. En declaraciones a los medios antes de la visita, Martínez Lizán ha explicado que, después de tener en cuenta las alegaciones y de completar y subsanar la resolución provisional, serán 5.546 agricultores y agricultoras quienes recibirán esta ayuda que está dotada con casi seis millones de euros, cantidad que saldrá exclusivamente de fondos propios de la Consejería». Este dinero llegará a 158 municipios de las provincias de Ciudad Real con 16 localidades, Cuenca con 55 y Albacete con 87.

Por lo que respecta a la aceptación de las ayudas, habrá tres opciones. La primera será a través de un SMS que recibirá la persona beneficiaria con un enlace al que debe acceder si tiene certificado electrónico en el móvil. Si es así, una vez haga click, el enlace se auto rellenará de forma automática con toda la información, y la persona deberá continuar hasta aceptar la ayuda. Es importante terminar el proceso y dar a aceptar, porque si no, no se registrará la aceptación.

La segunda vía también será a través de un SMS que recibe la persona beneficiaria que, si no dispone de certificado electrónico en el móvil al que llega el mensaje, deberá acceder al enlace que se le indica en el que el beneficiario o su representante, mediante su certificado electrónico, podrá aceptar la ayuda a través del botón 'Tramitar'. Igual que en las otras formas establecidas, es importante terminar el proceso hasta aceptar.

La última forma posible es que el beneficiario acuda a la OCA o Entidad Colabora si no dispone de certificado digital para rellenar una solicitud, aunque no se trata de un proceso largo. Tal como ha indicado el consejero, «el trámite en las OCAS será un proceso totalmente gratuito».

El consejero ha insistido en que es importante recordar que, sea cual sea la forma que se elija, «es imprescindible aceptar y terminar el proceso para que quede registrada la aceptación de la ayuda». El plazo para aceptar la ayuda acaba el 25 de noviembre y los primeros pagos de todo lo que esté aceptado serán la primera quincena de diciembre.

Al respecto ha indicado que «tenemos la alegría de que en el primer día en el que se podían aceptar estos expedientes, han sido nada menos que 1.500 los agricultores que han ratificado la aceptación de esta ayuda. Por lo tanto, el dinamismo como podemos ver es que va a ser rápido, fácil y sencillo, porque lo que deseamos es que los agricultores puedan disponer del dinero en su cuenta y de esa manera paliar las consecuencias que parecieron por problemas de la sequía».

Apertura de VINATI

Por otro lado, el consejero ha anunciado que mañana, 1 de noviembre, se abre el plazo para que bodegas, organizaciones de productores, empresas vitivinícolas, asociaciones de productores, organizaciones profesionales y también organizaciones interprofesionales puedan solicitar las ayudas VINATÏ 2026. «La novedad en esta convocatoria es que las operaciones solo podrán ser anuales», ha dicho el consejero.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de enero de 2026. Se podrán acoger las entidades que deseen realizar inversiones en transformación y/o comercialización de productos vitivinícolas en sus instalaciones, o inversiones en comercialización de productos vitivinícolas en instalaciones desvinculadas físicamente de la bodega.

Gracias a estas ayudas, el sector vitivinícola podrá acometer inversiones como la adquisición o mejora de bienes inmuebles, compra de nueva maquinaria, incluyendo energías renovables o gastos generales, con los que, en definitiva «queremos ayudar a las empresas vitivinícolas a mejorar sus procesos de transformación y comercialización y por tanto su competitividad», tal y como ha recalcado el consejero.