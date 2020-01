Los Reyes, tras visitar Auschwitz: «Que nunca más la Humanidad caiga en un horror semejante» Don Felipe y Doña Letizia rinden homenaje a todas las víctimas y se reúnen con representantes de los 5.219 españoles que murieron en campos de concentración nazis

«Que la Humanidad no caiga nunca más en un horror semejante». Estas han sido las palabras que Sus Majestades los Reyes han dejado escritas en Auschwitz. Poco antes habían recorrido bajo el frío del invierno polaco algunos de los barracones de este inmenso campo de tortura y exterminio en el que casi todos los rincones sorprenden con un latigazo de espanto.

Don Felipe y Doña Letizia, vestidos ambos de riguroso negro, cruzaron la famosa puerta de Auschwitz en la que se puede leer «Arbeit macht frei (El trabajo os hará libres)» y se adentraron en el campo del horror. Les acompañaba la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Tras recorrer algunas calles del recinto, se dirigieron al pabellón 7, donde se pararon a contemplar la foto de uno de los 5.219 españoles que perdieron la vida en los campos de concentración nazis. Se trataba de Joaquín Corteillo, un agricultor valenciano de 32 años que solo sobrevivió quince meses en Auschwitz y se cree que murió víctima de los experimentos médicos.

Los Reyes continuaron su recorrido por el campo de exterminio y se dirigieron al Muro de la Muerte, el lugar donde los nazis torturaban a los prisioneros y los fusilaban cuando aún no disponían de cámaras de gas. Precisamente, en los sótanos de ese callejón hicieron las primeras pruebas con el gas Zyclon B y, como aún no dominaban las dosis, los primeros 800 prisioneros asesinados tardaron varios días en morir. Desde allí, pudieron contemplar el barracón donde las mujeres eran sometidas a los crueles experimentos nazis y cuyas ventanas están clausuradas con listones de madera para que no pudieran ver los horrores que perpetraban en el callejón. Por encima del Muro de la Muerte, asomaba el teatro en el que los oficiales nazis se distraían sin sentir ni empatía ni remordimiento.

Don Felipe y Doña Letizia depositaron ante el muro una corona de flores rojas y amarillas con una banda que llevaba los colores de la bandera nacional y en la que ponía «SS.MM. los Reyes de España». En ese mismo lugar Don Juan Carlos y Doña Sofía hicieron otra ofrenda hace 31 años.

Tras el homenaje, guardaron unos minutos de silencio y recogimiento en recuerdo de los cuatro millones de víctimas a las que arrebataron la vida en Auschwitz, según los recuentos más modernos. Y es que, horas antes de que el recinto fuera liberado por el ejército soviético, los nazis se ocuparon de quemar registros y borrar parte de las huellas de sus crímenes, por lo que la documentación de las víctimas sigue reconstruyéndose y eso obliga a corregir las cifras.

Después, los Reyes firmaron en el Libro de Honor del Museo de Auschwitz, y Don Felipe dejó escrito: «Las palabras son poderosas cuando les siguen las acciones. Actuemos para defender la memoria con la verdad, la solidaridad con la educación y el compromiso con la firmeza. Que la Humanidad no caiga nunca más en semejante horror. 75 años después estamos profundamente conmovidos y honrados por representar a España en Auschwitz-Birkenau».

Durante el recorrido, los Reyes estuvieron acompañados por el director del Museo, Andrzej Kacorzyk, y por defensores de la memoria. Entre ellos, Alex Rigol y Carles Quesada, de la asociación Amical de Mauthausen, que representa a todas las víctimas españolas del nazismo, y Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce, que acaba de ser nombrado «Cónsul de la Memoria de Auschwitz».

Velas por los muertos

Después, participaron en la ceremonia conmemorativa de los 75 años de la liberación de Auschwitz, junto a los representantes de medio centenar de países, como los Reyes de los Países Bajos y de Bélgica, el Gran Duque de Luxemburgo, la Princesa Victoria de Suecia, el Príncipe Haakon de Noruega y la Duquesa de Cornualles.

Tras escuchar los emotivos testimonios de los supervivientes y asistir a un acto ecuménico, ya de noche, los Reyes cruzaron el campo de concentración, junto a las vías del tren que llevaba a los prisioneros, y caminaron junto a los otros mandatarios un largo tramo hasta el Monumento a las víctimas. Allí, los Reyes depositaron unas velas junto a una placa escrita en sefardí que recuerda a los muertos.