Localizan un cadáver en proceso de momificación en un lugar recóndito de La Palma

Se ha hallado este lunes en una zona conocida como el barranco de Los Pajaritos, un lugar de difícil acceso

Barranco del Río
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha confirmado el hallazgo de un cadáver, aún sin identificar, que ha sido localizado este lunes en «avanzado estado de descomposición» en una zona de difícil acceso del barranco de Los Pajaritos.

La Policía Nacional ha informado del levantamiento del cadáver, que ... de acuerdo con los medios locales estaba en proceso de «momificación». Al lugar se han desplazado agentes especializados de la Policía Nacional para colaborar en la investigación y también han intervenido bomberos de La Palma, ya que era una zona de difícil acceso, apunta el cuerpo policial.

