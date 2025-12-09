Localizan un cadáver en proceso de momificación en un lugar recóndito de La Palma

La Policía Nacional ha confirmado el hallazgo de un cadáver, aún sin identificar, que ha sido localizado este lunes en «avanzado estado de descomposición» en una zona de difícil acceso del barranco de Los Pajaritos.

La Policía Nacional ha informado del levantamiento del cadáver, que ... de acuerdo con los medios locales estaba en proceso de «momificación». Al lugar se han desplazado agentes especializados de la Policía Nacional para colaborar en la investigación y también han intervenido bomberos de La Palma, ya que era una zona de difícil acceso, apunta el cuerpo policial.

El hallazgo se produjo en la tarde de ayer lunes en un ramal del barranco del Río, un lugar especialmente recóndito. La zona del descubrimiento es un lugar especialmente aislado, ya que no hay viviendas cercanas ni tiene un tránsito habitual. Los medios locales han adelantado que el cuerpo fue descubierto por un cazador que avisó de inmediato a los servicios de emergencia. MÁS INFORMACIÓN Localizan el cadáver de un hombre dentro de un coche en el fondo de un barranco en El Hierro Se trabaja ahora para determinar la identidad de la persona fallecida y arrojar luz sobre las circunstancias y momento de la muerte, ya que todo apunta a que el cuerpo podría llevar en el lugar un tiempo prolongado.

