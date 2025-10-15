Investigadas 95 personas por robos de equipaje en el aeropuerto Tenerife Sur valorados en más de 3 millones de euros

La Guardia Civil ha culminado la investigación de gran cantidad de robos con fuerza que cada día se producían en los equipajes facturados del aeropuerto Tenerife Sur con la detención e investigación de un total de 95 personas acusadas de su implicación en el ... robo de efectos valorados en 3 millones de euros.

Se trata de la esta tercera fase de la operación BORO-TF, como continuación de su primera fase con la operación ORETEL que se inició en agosto del año 2022.

La operación ORETEL se inició tras el análisis documental de más de 1.100 vuelos internacionales, en el cual se estudiaron las incidencias, quejas o denuncias de robos por aerolínea, fecha, hora, así como personal trabajador que pudiera estar involucrado, tanto en España como en diferentes países europeos principalmente. Los agentes han podido constatar 330 casos de robo en interior de equipajes facturados, de los cuales, más de 200 corresponden a reclamaciones presentadas directamente a las aerolíneas, siendo los pasajeros perjudicadas en su mayoría extranjeros residentes fuera de España. Además, se formalizaron más de 60 denuncias en dependencias policiales de España.

Durante toda la investigación, se llevaron a cabo inspecciones en 27 joyerías tipo 'compro oro', en la isla de Tenerife, así como en varias plataformas de internet de ventas de artículos de segunda mano, gracias a lo cual se pudo confirmar como los integrantes del Grupo Criminal habían realizado un total de 840 ventas de joyas y objetos robados con un valor real e inicial de venta de 1,9 millones de euros.

Además, en las fotografías de los volcados del contenido de los terminales telefónicos de los principales responsables del Grupo Criminal desmantelado, las cuales eran enviadas entre sus miembros, tanto para decidir cómo hacer el reparto de lo sustraído, como para ofrecer los objetos para su posterior venta.

Durante esa primera fase, los agentes detuvieron e investigaron a 39 personas, como supuestos autores de un total de 72 delitos, entre los que figura la pertenencia a Grupo Criminal, robo con fuerza en las cosas, receptación, blanqueo de capitales, coacciones, obstrucción a la justicia, lesiones y daños.

Asimismo, tras realizar la apertura e inspección de 73 taquillas de trabajadores en el aeropuerto TFS, tres entradas y registro en domicilios de los principales responsables del Grupo Criminal investigado, se recuperaron gran cantidad de anillos, pulseras, 4 cordones de oro macizo, 29 relojes de alta gama, varias consolas Play Station 5, ropa de marca, perfumes de gran exclusividad, objetos electrónicos, 22 teléfonos de alta gama, diversos billetes de moneda extranjera , 11.435 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.

GUARDIA CIVIL

1.762,6 gigabytes analizados

La presente operación BORO TF, nace del análisis pormenorizado que han realizado los agentes de la Guardia Civil especializados en la materia, del contenido de los teléfonos móviles aprehendidos con la Operación ORETEL, siendo un total de 25 dispositivos los inspeccionados, perteneciendo éstos a los principales responsables del entramado criminal.

Se han estudiado un total de 1.762,6 gigabytes de información, que ha sido cribada, analizada y tratada de forma pormenorizada: correos electrónicos, contactos, conversaciones de las diferentes aplicaciones de mensajería instantánea, audios, videos, fotografías, etc., estructurando así de forma organizada toda la información, gracias a lo que se ha logrado descubrir al detalle como operaba este numeroso Grupo Criminal, confrmando así que los efectos sustraídos eran vendidos entre los propios compañeros de trabajo, familiares, amigos, etc., llegando incluso a recibir enacargos específicos.

De toda la información analizada se destaca que los efectos que eran vendidos a las joyerías o plataformas de internet inspeccionadas, en ocasiones iban acompañados de la documentación personal del pasajero para así poder atribuirle la propia venta a la víctima, dificultando así las labores de investigación. Además, en alguna de las conversaciones interceptadas, se pudo comprobar el robo de una maleta facturada, la cual pudo conetener al menos 100.000 euros en fajos de billetes de 500 euros.

En esta tercera fase, la cifra de acusados ha ascendido a 56 personas entre detenidos e investigados, siendo éstos personal de compañías aéreas y de handling que trabajan en los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte, así como familiares o conocidos de éstos, siendo estos últimos quienes encargaban las joyas y objetos que debían sustraer y que han sido valoradas en 1.138.243 euros, que sumado a lo investigado en la primera fase asciende a 3.091.784,93 euros.