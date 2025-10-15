Suscribete a
Investigadas 95 personas por robos de equipaje en el aeropuerto Tenerife Sur valorados en más de 3 millones de euros

Los agentes han podido constatar 330 casos de robo en interior de equipajes facturados

Uno de los investigados presume de un fajo de billetes de 500 euros
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha culminado la investigación de gran cantidad de robos con fuerza que cada día se producían en los equipajes facturados del aeropuerto Tenerife Sur con la detención e investigación de un total de 95 personas acusadas de su implicación en el ... robo de efectos valorados en 3 millones de euros.

