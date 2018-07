La supermodelo canaria Ella Kweku regresa al cine como una versión lésbica de Romeo y Julieta La actriz canaria lamenta un cierto maltrato que tuvo en España por el color de su pliel cuando hizo «Ismael» con Belén Rueda y Mario Casas en 2013. En 2018 protagoniza una historia, a su juicio coherente con estos ingredientes: amor interracial basado en Shakespeare, vampirismo lésbico, y una iglesia católica griega. Todo, dirigido por un árabe

Yaiza Santana

@ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 28/07/2018 18:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La supermodelo y actriz canaria Ella Kweku protagoniza a partir del 28 de agosto una película basada en Romeo y Julieta de William Shakespeare. Pero esta Julieta, que es el papel que interpreta la artista insular, se enamora de una chica y no de Romeo. La obra se lanza al mercado a través de Clownfish Productions.

Para Kweku, no existe incongruencia alguna en la obra porque «habrá personas que amen la idea y personas que la odien absolutamente. No creo que haya nada en el medio. Mucha gente ha reescrito la historia, pero esto no se parece en nada a lo que he visto antes».

La Julieta que protagoniza la supermodelo canaria deambula por las islas de Mykonos y Santorini. Todavía llora la muerte de Romeo. «Ella todavía se aferra a la memoria de Romeo y no quiere perder esos sentimientos», afirma. Julieta encuentra el amor en una mujer, turista, interpretada por la actriz estadounidense Paige Emerson.

Racismo En 2013 fue premiada como actriz revelación en los Premis Goya por su participación en «Ismael», con Belen Rueda y Mario Casas. De ese periodo, afirma: «no estaban acostumbrados a tener actores negros en España en ese momento. (...) La compañía de la película no puso mi foto o mi nombre en los carteles. Entonces, una vez que salió la película, algunos medios comenzaron a preguntar en Internet por qué no estaba la madre del niño que protagonizaba la historia. Tuvieron que cambiar el póster, así que pusieron una pequeña imagen, en la parte inferior». De acuerdo con la sinopsis de esa película del director argentino Marcelo Piñeyro, «Ismael, un niño mulato, se fuga a Barcelona para conocer a su padre, Félix Ambrós. Su única pista es la dirección de un apartamento, escrita en el remite de una carta dirigida a su madre». Y su madre era Ella Kweku. De su estancia en las islas Canarias como artista, afirma tener buenos recuerdos aunque también con cierta carga de prejuicos raciales: Ella Kweku es de madre británica blanca y padre canario negro. «Crecer allí fue muy fácil, tienes hermosas playas, la gente es muy cálida. Tenemos mucho turismo allí, así que la gente viene de Reino Unido y Alemania», dice Kweku. «No recibimos mucha televisión estadounidense en las Canarias, pero cuando vemos gente negra en la televisión, serían poco inteligentes o agresivos, ¿sabes? Realmente no había interactuado mucho con personas negras en casa; mi hermana y yo éramos las únicas personas negras en la escuela».