Okupan su casa en Canarias y le endosan 1.190 euros de luz Un okupante, marroquí, ha pedido que se le devuelva sus enseres tras vivir en ella ilegalmente seis meses mientras el propietario, pensionista, utilizaba comedores públicos y dormía gracias a la ayuda social. Se investiga si la vivienda se convirtió en un centro de producción de marihuana

Actualizado: 15/04/2019 05:32h

Endesa ha reclamado en Canarias al propietario de una casa «ocupada» 1.190 euros por servicios prestados. Juan Morales Curbelo es el propietario de una casa en Arrecife de Lanzarote. Un pensionista que, por una enfermedad del corazón y diabetes, en septiembre de 2018 se fue de vacaciones unos días a la casa de unos familiares en Playa Mujeres. Al regresar a su vivienda, en la calle Telesforo Bravo, no podía entrar: estaba «okupada». Le cambiaron la llave y le amenazaron.

El juzgado de lo Penal número tres de Arrecife de Lanzarote archivó el caso porque los ocupantes no eran identificados dado que nunca habrían la puerta a las autoridades policiales. Pero el juzgado de lo Civil número tres de la misma ciudad sí autorizó la entrada legal en la casa a su propietario con respaldo del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local. Y eso ha ocurrido ese mes.

Endesa le ha colocado esta primavera una factura de 1.190 euros de luz porque, al parecer, en su vivienda se estaba produciedo de marihuana. Canal de Isabel II en Lanzarote le pide 600 euros de agua. «Por lo menos ya tengo mi casa», sostiene Morales Curbelo. «Me decían que habría sangre para no denunciarlos», apunta Morales Curbelo a Biosfera TV. «Y así he estado meses, meses y meses, con denuncias, un sinvivir, y yo estoy jubilado, me han dicho que no abra la puerta a nadie y que avise de cualquier cosa».

Desde septiembre, ha ido de juzgado en juzgado con su paga de 600 euros mensuales, costeando servicios de abogacía y procuradores, pagando el alquiler de una habitación de 300 euros al mess. En este periodo ha debido conocer el funcionamiento del Banco de Alimentos de Lanzarote y reclamar asistencia social.