Los huéspedes desalojadosdel hotel donde se ha producido el incendio

Un incendio en un hotel de Alcúdia (Mallorca) deja a varias personas atrapadas en el ascensor Los bomberos trabajan en el rescate y evacuación del edificio

Los bomberos de Mallorca trabajan en la extinción de un incendio declardo en un hotel de Alcúdia (Mallorca), que ha dejado a varias personas atrapadas en el ascensor.

El fuego se ha producido en la sala de máquinas del establecimiento, según han informado los propios bomberos, y, además del rescate de los atrapados, se está procediendo a la evacuación de los huéspedes.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]