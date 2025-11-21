Suscribete a
ABC Premium

El cuerpo de la mujer asesinada por su pareja el pasado 4 de noviembre en Zaragoza se encuentra ya en Nicaragua

El Ayuntamiendo de la capital aragonesa se ha hecho cargo de la repatriación del cadáver de Eugenia para que sea enterrada en su pueblo natal

Zaragoza entrará al fin en Viogén

Precinto policial en la vivienda del barrio de San José, en la capital aragonesa, donde se produjo el homicidio el pasado 4 de noviembre
Precinto policial en la vivienda del barrio de San José, en la capital aragonesa, donde se produjo el homicidio el pasado 4 de noviembre efe

ABC / EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cuerpo de Eugenia, la mujer asesinada por su pareja en el barrio de San José Zaragoza, el pasado 4 de noviembre, descansa ya en su pueblo natal El Viejo, en el departamento de Chinandega (Nicaragua). El Ayuntamiento de Zaragoza se ha hecho cargo de la repatriación del cuerpo ... , asumiendo las gestiones y la totalidad del coste económico. El traslado se ha hecho a lo largo de esta semana, llegando ayer a su destino. Eugenia deja una hija de 25 años, Karolina, que reside en Estados Unidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app