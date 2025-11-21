El cuerpo de la mujer asesinada por su pareja el pasado 4 de noviembre en Zaragoza se encuentra ya en Nicaragua

Se refieren al último crimen machista ocurrido en Zaragoza, cuyo asesino es hispanocubano y su víctima, nicaragüense llegada hace casi dos décadas, para arremeter contra las subvenciones a entidades feministas
Desde el Servicio de Igualdad se contactó con la familia de la víctima de violencia machista y con la Embajada nicaragüense en España, para facilitar y agilizar los trámites, con el objetivo de que el cuerpo de Eugenia descansara lo antes posible en su país.
La repatriación se ha realizado con una funeraria de Zaragoza, referencia en este tipo de servicio internacional, y con la que ya en 2021 se hizo la repatriación al mismo país del cadáver de Katia, también víctima de violencia machista.
El Ayuntamiento de Zaragoza realizará un acto institucional este martes 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se rendirá homenaje a las mujeres víctimas de violencia, con un recuerdo especial para Eugenia, que llevaba más de 19 años en la capital de Aragón adonde había emigrado para garantizarse un mejor futuro que en su país. Su presunto asesino y quien era su pareja, en prisión por orden judicial, es de nacionalidad cubana.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete