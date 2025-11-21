Suscribete a
condenado el fiscal general del estado

«Señor Sánchez, su gobierno se está pudriendo»: Azcón pide elecciones

«¿Qué tiene que ocurrir en España para que el PSOE se dé cuenta?», carga el presidente aragonés tras el fallo emitido por el Tribunal Supremo contra García Ortiz

El día en que Pedro Sánchez se preguntó quién se va a disculpar con el fiscal general del Estado

El presidente aragonés, en Teruel hace dos días
El presidente aragonés, en Teruel hace dos días efe

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, cargó con dureza contra el PSOE y sus máximos exponentes tras la inhabilitación durante dos años del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. «¿Qué tiene que ocurrir en España para que el presidente del Gobierno ... , para que Pedro Sánchez se dé cuenta de que su gobierno se está pudriendo, de que los españoles no nos merecemos seguir aguantando esta situación y lo que tienen que hacer es convocar elecciones inmediatamente?«, se pregunta.

