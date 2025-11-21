«Señor Sánchez, su gobierno se está pudriendo»: Azcón pide elecciones

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, cargó con dureza contra el PSOE y sus máximos exponentes tras la inhabilitación durante dos años del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. «¿Qué tiene que ocurrir en España para que el presidente del Gobierno ... , para que Pedro Sánchez se dé cuenta de que su gobierno se está pudriendo, de que los españoles no nos merecemos seguir aguantando esta situación y lo que tienen que hacer es convocar elecciones inmediatamente?«, se pregunta.

El fallo del Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos tras la filtración de la confesión de dos delitos fiscales por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la presentación de la temporada de esquí en las estaciones de Aramón, en la capital española, el presidente autonómico consideró, en línea con lo manifestado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que «en cualquier momento de la historia de la democracia de este país, lo que ha pasado significaría la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones«.

En palabras de Azcón, «lo normal en democracia», en cualquier país europeo o que tenga «una democracia consolidada», es que una condena a una institución como el fiscal general del Estado, «que tiene que defender los derechos de todos los españoles, la legalidad, el imperio de la ley», significaría «la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones«. »¿Qué más tiene que pasar?«.

También hubo dardo a Pilar Alegría, donde en X le recordó su defensa a ultranza del fiscal salmantino.

Una vez más, Pilar Alegría se quema de tanto poner la mano en el fuego.

Es lo que tiene ser la portavoz del Gobierno más tramposo y mentiroso de la historia. pic.twitter.com/Gpms1icAXd — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) November 20, 2025

Las veces que Alegría, líder socialista en Aragón, ha defendido la inocencia de García Ortiz en la sala de Prensa de La Moncloa hacen que se haya mojado por una persona encontrada culpable por el Tribunal Supremo. «Una vez más, Alegría se quema de poner tanto la mano en el fuego», afea el rival popular.