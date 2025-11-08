Alejandro Nolasco: «Azcón quiere gobernar con otros para aplicar políticas socialistas»

Alejandro Nolasco (Pamplona, 1991) se muestra esquivo en varias ocasiones durante la entrevista con ABC a decantarse por la convocatoria electoral anticipada en Aragón o no. A la pregunta directa de si Vox quiere comicios en la región tras el acercamiento de su formación con el PP en la Comunidad Valenciana ... , ha respondido durante días que es una competencia que solo compete al presidente regional, Jorge Azcón, pero en las últimas horas, aprovechando la ausencia del popular, que se encuentra en EE.UU. para captar inversiones tecnológicas, manifiesta que Vox «está preparado» para ir a las urnas en Aragón.

Noticia Relacionada Génova confía en una negociación «rápida» con Vox para resolver la sucesión de Mazón Paloma Esteban Feijóo y Abascal tienen la primera conversación, que ahora seguirá a nivel autonómico

Con el barón del PP, del que fuera muleta y vicepresidente durante once meses, ha pasado a tener una cruzada abierta, se han intercambio golpes sobre todo por la inmigración, las políticas medioambientales y los asesores que tiene cada uno, con órdagos y ultimátums incluidos, lo que da pie a pensar que de él, de los siete escaños que tiene Vox en el Parlamento regional, pende la legislatura y el destino inmediato de la comunidad. ¿Seguirá ésta el camino de Extremadura o se prorrogarán por segundo año consecutivo los presupuestos que, curiosamente, amarraron Nolasco y Azcón en buena sintonía para el 2024? De nuevo, Nolasco responde: «Depende de lo que quiera el presidente. Él sabe lo que tiene que hacer». En el campo aragonés, las opciones parecen abiertas y las declaraciones viran cada día.

¿Usted quiere elecciones en 2026?

Nosotros no podemos convocar elecciones. Nos salimos del Gobierno en 2024 porque no queríamos recibir a más ilegales; estamos en noviembre de 2025, han pasado más de 15 meses y en este tiempo el Gobierno de Azcón no nos ha llamado ni una sola vez para negociar el techo de gasto o unos presupuestos y la razón que hay detrás de todo es que Bendodo y Feijoo no le dejan. Azcón está haciendo un teatro para echarnos la culpa del bloqueo, cuando no ha tenido la mínima intención de sacar adelante los presupuestos. Ni siquiera ha presentado el techo de gasto y las cuentas de 2025. No puede decir que hayamos tumbado nada. Es mentira que quiera negociar. Azcón está amordazado por Génova. Solo encuentra excusas para no sentarse a hablar con Vox.

¿No hay visos de desencallar esta situación? Hay desencuentro total, entiendo

No hablamos de futuribles ni de cosas hipotéticas. No podemos hablar con un partido que no cumple lo que promete. Lo que sabemos del PP es eso, que no cumple lo que dice ni con sus votantes ni con sus socios; ahora si quiere o no convocar elecciones se rige por fríos cálculos y electoralismo, viendo qué tienen que decir en cada región de España. No hay un PP, hay 20.000 PP, tantos como municipios y regiones.

«El PP de Aragón está amordazado por Génova, que no consiente unos presupupuestos bien vistos por Vox»

En el último debate sobre el estado de la comunidad, el pasado septiembre, Azcón dio a entender que sí hablaban...

Es totalmente mentira. Yo le aseguro que no ha habido conversación de presupuestos; ha habido alguna informal, dos o tres en año y medio y sobre otros asuntos.

¿Se refiere a mensajes como, por ejemplo, lamentar la muerte de un familiar?

Son mensajes en ese sentido. La última vez fue en julio para desearme unas buenas vacaciones; en enero para algún tema parecido, pero asunto político nunca, desde que salimos del gobierno.

¿Pero si yo le deseo feliz Navidad, no hay cierta cordialidad implícita?

Ellos nos han dado una puñalada trapera y han utilizado un tema interno del grupo [el despido de un asesor de Vox por publicar mensajes racistas y de apología del nazismo] para escenificar que no negociamos presupuestos. Aunque parezca enrevesado, el PP funciona así. Evidentemente somos personas cordiales y educadas, si me desea buenas vacaciones, le voy a contestar lo mismo para él. Una cosa es una relación cordial en lo personal, y otra la política.

¿El asesor hace saltar un gobierno, una legislatura?

Esta persona era un trabajador eventual, no un cargo electo, y lo han usado para declararnos la guerra. Nos parece rastrero. Utiliza esa excusa, porque sabía que había un expediente sobre la mesa y que ese asesor iba a ser despedido, es una inmoralidad tremenda. Feijóo no le deja aprobar unos presupuestos que sean bien vistos por Vox. Están dando la vuelta a la tortilla. Cuando a Azcón le ha interesado tener una buena relación política con Vox la ha tenido. Además, están condicionando todo a lo que sucedió con el asesor, pero ocultan cosas que nos parecen muy graves. Ya iban por mal camino. Por ejemplo, que se concediese el título de Hijo Predilecto de Zaragoza a un terrorista implicado en asesinatos a finales de los 90 –el presidente de la Casa Palestina de Aragón– y no han rectificado. Les hemos dicho que se negaran a recibir más inmigrantes ilegales y acaban de crear 66 plazas para menas, eso sí, pagadas por todos los aragoneses. Todo ello mientras los jóvenes no encuentran vivienda: solo el 7% de los alquileres en Aragón están por debajo de 700 euros al mes. En cambio para los ilegales se pone todo a su disposición.

También han tratado de silenciar el intento de agresión de un mena a una trabajadora de la calle Comadre de Teruel, tuvimos que ser nosotros los que dimos la alarma. El incendio en el centro de menas de Torrero, y de nuevo su silencio; la detención de un yihadista en Huesca en contacto con el Daesh y silencio por parte del Gobierno de Azcón. Este verano pasado se publicó un informe de la Policía Nacional, que se remitió a las comisarías, que hablan de que hay una escalada de robos con violencia. Y el perfil siempre es el mismo: joven de origen magrebí... y de esto tampoco habla Azcón. Por supuesto no hay una bajada real de impuestos por mucho que ellos digan que sí, no quieren bajar los impuestos, y hemos presentado las proposiciones de ley para que puedan bajarlos. No quieren ni sucesiones, ni patrimonial, nos han votado en contra a todo, si hubieran votado a favor sería vinculante. No quieren bajar impuestos en la ley de vivienda, y dar prioridad de acceso a los nacionales, ni la reordenación de energías renovables que firmamos; tumban la ley del paisaje paraque las fotovoltaicas encuentren alfombra roja y puedan seguir destruyendo el Maestrazgo, a empresas de fuera que no tienen su sede social siquiera en España y que no revierten ni un solo céntimo en la vida del ciudadano... En fin se cargaron la oficina contra la okupación ilegal y a botepronto el catalán, el presidente Jordi Azcón felicita el día de San Jordi a todos los aragoneses. ¡Hace falta tener narices, cuando realmente hay un expansionismo cultural y lingüístico del catalán en La Franja!

«El episodio del tractor era totalmente necesario» ramón comet

Realmente hay un abismo de distancia

Nosotros no pensamos en ocupar sillones, no estamos aquí por dos consejerías y una vicepresidencia, como pueden estar otros partidos, estamos por principios y fidelidad a nuestros votantes. Tenemos un compromiso con los votantes y los votantes de Vox han elegido claramente que el presidente de Aragon esté ahí entre otras cosas con los votos de Vox y que haga lo que esté en su mano, por ejemplo, en el asunto de la Ley de Extranjería o en negarse a dar subvenciones a ONG que favorecen el tráfico de personas. Puedes modificar por ejemplo las bases de la subvención. Pero todo lo que hace el PP en el asunto migratorio es cosmético.

¿Usted cree que hay un problema real de inmigración ilegal en Aragón?

Sí, totalmente. Los barrios como San Pablo o Pignatelli en Zaragoza están inhabitables, son terroríficos. Todas las semanas hay actos violentos y de inmigración ilegal, que ha aumentado mucho en Zaragoza capital, pero también en los pueblos de Huesca y Teruel. Hay robos con violencia como jamás se había visto en la historia. La criminalidad en Aragón ha subido un 8%; los robos con violencia, ¡un 30%! El incremento exponencial es altísimo. Lo que pasa es que se ocultan delitos graves, computa como si fuera lo mismo un robo que una violación en el Ministerio del Interior. Se han visto intentos de robo en una casa organizados por extranjeros como casi siempre mientras dormía el dueño en la habitación, cosas gravísimas. Solo hace falta venir a Zaragoza y pasear un rato por el barrio de Delicias para ver lo que está pasando, hablar con los vecinos, no hace falta nada más.

«En Aragón parece que estamos debatiendo con un presidente de Podemos»

Dos más de presupuestos: usted, en una comparecencia ante la Prensa en las Cortes de Aragón, dejó abierta la puerta a apoyar algunas medidas de los presupuestos; no así el bloque, pero sí por capítulos digamos. No se entendió muy bien qué harán. ¿Y cree que Azcón pactará finalmente con PAR y Teruel Existe?

No podemos hablar de presupuestos porque no los hemos visto, los habrá visto él y nadie más. Es evidente que Azcón quiere gobernar con otros partidos que estén en Aragón que no le supongan ninguna cesión en luchar contra las leyes ideológicas de género, la inmigración masiva, contra las políticas verdes o la memoria histórica. Está mucho más cómodo con partidos a los que da cuatro cositas.

Pero no le salen los números

Ese es el sueño del señor Azcón, gobernar o bien con otros partidos o con mayoría absoluta, pero siempre para aplicar políticas socialistas. Nosotros combatimos las ideas socialistas las haga el PP o el PSOE, porque el PP ejerce políticas socialistas. Para muestra, ambos gobiernan en coalición con Bruselas.

¿El episodio del tractor era necesario?

Totalmente necesario. Para poner de manifiesto 40.000 veces delante de la opinión publica que el PP es un engaño, porque en Bruselas vota recortar la PAC (Política Agraria Común) y luego aquí dice que está en contra de ese recorte. Es así de fuerte. Tú le estás diciendo a Borja Gimenez Larraz que vote a favor y luego en la región, decimos que no lo queremos, como en el asunto del trasvase, el PP en cada lado dice una cosa. El PP es una esquizofrenia, evidentemente lo que le dije a Azcón es si usted es capaz de subirse a un tractor, el que no ha visto ninguno en su vida es él; le dije súbase en el tractor contra la lucha climática, contra la Agenda 2030, que arruina a los ganaderos y agricultores, si queremos podemos buscar vías para hablar con las confederaciones y establecer legislación para que se puedan limpiar los cauces de los ríos. Cuando estuve allí, en el río Alfambra, había bidones oxidados, estaba lleno de porquería. Pero en el Ejecutivo aragonés ni siquiera descuelgan el teléfono para hablar con la Confederación y decirles que la voluntad es limpiarlos, no lo hace. Hay que poner en evidencia las contradicciones del PP, que son muchísimas.

El PP habla de que Vox y PSOE forman una pinza anticambio.

La pinza grande que tienen como un rascacielos de grande es que la que tienen en Bruselas, o sea, cómo tienen la poca vergüenza de hacer pinza con el PSOE con el que nosotros tenemos una distancia infinita y ellos gobiernan en coalición en Bruselas, con la jefa Von Der Leyen sobre ellos. Gobiernan juntos, se dice poco, pero lo voy a decir hasta quedarme sin voz, buena parte de las políticas que sufrimos vienen de Europa a través de directivas, desde el taponcito de plástico hasta la PAC; es el bipartidismo es el que ha causado esto. Pero los trucos del trilero, del voto útil, hacer elegir a la gente entre lo malo y lo peor, no sirven ya, siempre dicen que somos nosotros o lo peor, esto es a lo que juega el PP, al juego del mal menor.

¿Pedro Sánchez no utiliza esos mismos argumentos?

Pedro Sánchez es un tirano sin escrúpulos, pactaría con quien hiciera falta para favorecer a un gobierno corrupto e intentar no acabar en prisión es lo único que le mueve. Sánchez es un mundo aparte.

Pero PP y PSOE son lo mismo. Que alguien haga la prueba de coger papel y lápiz y empiece a poner en dos columnas qué opinan el PP y PSOE sobre inmigración ilegal, coches eléctricos, rebajas de emisiones y más del 90% lo votan conjuntamente en Bruselas. Que ahora hablen de la pinza PP y PSOE es el mismo cuentecito que llevan contando desde que existimos, desde que Vox está en política. En lo que estamos de acuerdo es en echar a Sánchez para cambiar las políticas socialistas, pero no queremos tener en Aragón a un Sánchez 2.0.

El votante conservador no entiende por qué se puede pactar en Baleares y no se puede en Extremadura o Aragón. ¿Qué ocurre aquí que no sucede en Murcia o Comunidad Valenciana?

Esa pregunta hay que hacérsela a Feijóo, por qué en Valencia y en Murcia se han comprometido a una serie de cosas que aquí dicen que son ilegales y que no se pueden hacer, entonces una de dos, o están cometiendo una ilegalidad o nos quieren engañar y van a incumplir lo que han pactado con nosotros en Baleares y en Murcia, que veremos qué es lo que pasa, que no sería la primera ni la última vez que nos engañan.

En Aragón sobre el asunto migratorio parece que estamos debatiendo con un presidente de Podemos, en este caso Azcón parece de Podemos.

Azcón que ha dicho ser un crítico defensor de la UE, luego dice que el condenaba la inmigración ilegal antes, ayer y hoy, pero eso es mentira porque hubo un momento que pudo negarse a la reapatriación automatica de menas y no se opuso. Está mintiendo y sobre todo no está siendo honesto con sus votantes, que nos debemos a ellos, y nos han votado para cumplir un programa electoral, no por nuestra cara bonita.

Junts tiene con siete diputados la llave de la gobernabilidad estatal, aquí ustedes tienen lo mismo, aunque no le guste la comparación

No me gusta mucho la comparación, no, pero entiendo la pregunta. El órdago de Pugidemont solo responde a un interés personal espurio de colocar a los amigos, de salvar el culo. La gran diferencia es que nosotros estamos aquí porque los siete diputados de Vox dan voz a la gente en la calle, a lo que pide, está horrorizada con la inmigración, por ejemplo. Nosotros nos iremos o vendremos, yo me iré, pero las ideas seguirán.

Somos siete como los de Junts, pero ellos se mueven por ambición política y nosotros por el interés colectivo. Todo lo demás no importa, ni cargos, ni direcciones generales, si usted cumple con lo que dijo en campaña y con lo que opinan muchos votantes del PP y de Vox, algún día podremos llegar a entendernos. Pero no negociaremos los presupuestos de 2026 con un partido que utiliza una cuestión interna para darnos una puñalada trapera. No puedo saber qué va a pasar, sobre todo con un partido tan cambiante. Nosotros somos previsibles, sabemos lo que vamos a hacer y la gente sabe lo que puede esperar de nosotros.

¿Manejan ustedes encuestas sobre qué resultados sacarían ahora en el caso de adelantarse unas elecciones?

Defenderemos lo mismo tengamos un escaño o los 67 escaños de Aragón. Los que necesitan encuestas son otros.