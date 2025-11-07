Vox-Aragón dice que «el perfil del agresor sexual no es el varón español» y destaca la subida de condenas a extranjeros

La diputada autonómica de Vox Carmen Rouco ha afirmado este viernes, en rueda de prensa, que «el perfil del agresor sexual no es el varón español» y ha puesto de relieve las condenas judiciales a hombres extranjeros por esta causa.

Rouco ha valorado los ... datos del segundo trimestre de 2025 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en lo referido a Aragón, apuntando que en los juzgados de violencia contra la mujer han sido condenados 91 ciudadanos españoles y 92 extranjeros y en los juzgados de lo penal 111 españoles y 78 extranjeros, sumando en total 202 españoles y 170 extranjeros: «Esto significa que ha habido un condenado español por cada 5.700 españoles y un extranjero por cada 1.100», de forma que «los extranjeros son condenados cinco veces más que los españoles».

