Vox-Aragón dice que «el perfil del agresor sexual no es el varón español» y destaca la subida de condenas a extranjeros

La diputada autonómica de Vox Carmen Rouco ha afirmado este viernes, en rueda de prensa, que «el perfil del agresor sexual no es el varón español» y ha puesto de relieve las condenas judiciales a hombres extranjeros por esta causa.
Rouco ha valorado los ... datos del segundo trimestre de 2025 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en lo referido a Aragón, apuntando que en los juzgados de violencia contra la mujer han sido condenados 91 ciudadanos españoles y 92 extranjeros y en los juzgados de lo penal 111 españoles y 78 extranjeros, sumando en total 202 españoles y 170 extranjeros: «Esto significa que ha habido un condenado español por cada 5.700 españoles y un extranjero por cada 1.100», de forma que «los extranjeros son condenados cinco veces más que los españoles».
Rouco ha dicho que Vox es «el único partido que defiende el endurecimiento de las penas, incluyendo la prisión permanente« y ha dejado claro el »absoluto rechazo« a maltratadores y agresores sexuales. »Todos merecen el máximo castigo legal«.
«No vamos a consentir la criminalización del varón español», ha continuado la parlamentaria de Vox, para quien «no hablar de ello es una sentencia al silencio a las víctimas cuyo agresor es extranjero».
Ha llamado la atención sobre el crecimiento «exponencial» de las agresiones sexuales y las violaciones en manada en los últimos años, lo que ha atribuído a «la política que fomenta la inmigración ilegal, un absoluto fracaso» que ha «disparado» la inseguridad en los barrios y ha dejado a las mujeres españolas «abandonadas por la política de silencio partidista».
Rouco ha comentado que el detenido por el asesinato machista ocurrido el pasado martes en Zaragoza es de nacionalidad hispano-cubana (la víctima, Eugenia, de 49 años, procedía de Nicaragua y había llegado a nuestro país hacía casi dos décadas) y ha criticado «el silencio atronador de las asociaciones subvencionadas que dicen ser feministas«, extendiendo sus críticas al Instituto Aragonés de la Mujer, »regado con diez millones de euros«, preguntándose »para qué«.
Carmen Rouco ha reclamado al Gobierno autonómico de Jorge Azcón que ponga en marcha lo que PP y Vox firmaron en el pacto de gobierno de 2024 y posteriormente aprobó el Pleno de las Cortes, realizar un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales y «los aberrantes casos de violaciones grupales», también estudiar los perfiles repetidos, y que el IAM «salga a valorar los datos».
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete