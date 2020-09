Tribunales La juez del «crimen de los tirantes» recula y cambia a un jurado para que no le anulen el juicio La magistrada lo ha decidido una semana después de acordar lo contrario y se excusa diciendo que es un juicio «difícil». La expulsión de ese jurado se ha producido cuando el juicio ya está acabando

Roberto Pérez SEGUIR Zaragoza Actualizado: 14/09/2020 17:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La magistrada que preside el juicio por el «crimen de los tirantes», María José Gil Corredera, decidió sorpresivamente este lunes cambiar a uno de los miembros del jurado, una semana después de que decidiera justo lo contrario y cuando el juicio está ya a punto de acabar. Gil Corredera, que en la segunda sesión del juicio llegó a decir que «si pudiera me marchaba», ha cambiado tres veces de criterio respecto a la permanencia del jurado número dos.

Al final lo ha expulsado para evitar que pueda alegarse la nulidad del proceso, aunque no ha considerado necesario imponerle multa, algo que en su día también consideró la magistrada, incluso la anunció, y luego la descartó.

Hay que tener en cuenta que este es el segundo juicio por el «crimen de los tirantes». El primero, celebrado en noviembre del año pasado, fue anulado por apreciarse gruesas anomalías que condujeron a una polémica sentencia en la que el antisistema Rodrigo Lanza fue condenado a cinco años de cárcel por imprudencia homicida, en vez de por asesinato: mató a un hombre de 55 años tras atacarle por la espalda y destrozarle el cráneo a patadas. Aquel juicio fue presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, compañero de María José Gil Corredera en la sección tercera de la Audiencia de Zaragoza.

La decisión adoptada este martes por Gil Corredera ha sorprendido al tribunal, por el tardío momento procesal en el que se produce y porque introduce un radical cambio de criterio. Además, es la primera vez en 25 años de ley del jurado que se da un episodio así en un juicio.

Incidente en la primera sesión

El lunes de la semana pasada, durante la sesión en la que se constituyó el jurado y arrancó la vista, ese miembro del jurado interrumpió en varias ocasiones en voz alta, con expresiones dirigidas contra el acusado y su abogado.

Aunque la magistrada llamó al orden al jurado, en ese momento ni lo expulsó ni siquiera lo sancionó. A la mañana siguiente, tras tener horas para meditar qué hacer al respecto, Gil Corredera comenzó la segunda sesión del juicio abogando por la expulsión de ese jurado. «Yo no lo quiero», llegó a decir la magistrada al anunciar que estaba decidida a retirarlo. Sin embargo, segundos después acordó mantenerlo tras pronunciarse en ese sentido tanto las acusaciones como la Fiscalía, y pese a las reiteradas quejas del abogado Endika Zulueta, defensor del antisistema Rodrigo Lanza, que se enfrenta a una petición de condena de 25 años de cárcel por asesinar a un hombre que, tras cruzárselo en un bar, consideró que tenía aspecto de «facha».

La magistrada dio por resuelta la cuestión del jurado al decidir mantenerlo. Sin embargo, esa decisión dejaba abierta la puerta a que pudiera solicitarse la nulidad del juicio a posteriori. El propio Zulueta deslizó en ese momento que iba a considerar la vía del recurso de amparo por vulneración del derecho de defensa. Pese a esa advertencia, la magistrada decidió mantener al polémico jurado.

«Estoy llevando un juicio difícil»

Sin embargo, a última hora, cuando el juicio está a punto de terminar, la magistrada ha decidido cambiar de criterio y expulsar al jurado. Ante la sala, Gil Corredera ha llegado a reconocer que lo hace para evitarse un posible incidente de nulidad, al tiempo que repetía que no ha sabido muy bien qué hacer hasta ahora porque «estoy llevando un juicio muy complejo, bastante difícil, con muchas horas… no es fácil..., no suele pasar». Para justificar su sorpresivo cambio de criterio y la tardanza en tomar esta decisión, la magistrada ha afirmado que nunca antes se había dado en España la expulsión de un jurado durante el juicio. Es la primera vez que ocurre esta circunstancia en 25 años de vigencia de la ley del jurado.

«Yo me quedo más tranquila», dijo la juez al expulsar a ese miembro del jurado. «Es verdad que hizo manifestaciones que pudieran implicar una animadversión hacia el letrado de la defensa y hacia su cliente antes de la práctica de las pruebas», remarcó la magistrada una semana después de que ocurrieran los hechos que han motivado esta expulsión y seis días después de que decidiera lo contrario.

«Es que en un minuto a veces no se puede decidir bien», volvió a excusarse la magistrada, mientras Zulueta le afeaba que no hubiera tomado esta decisión hace una semana. «Creo que todavía estábamos a tiempo», dijo Gil Corredera sobre el tardío momento procesal en el que ha optado por prescindir de ese controvertido jurado, que ha sido sustituido por uno de los suplentes, que ha estado presente en el juicio desde que arrancó, hace una semana.