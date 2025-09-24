Aragón, Valencia y Madrid piden a Pilar Alegría fondos para sus circuitos tras conceder dos millones de euros a dedo a Cataluña

Aragón, Valencia y Madrid pedirán a la ministra de Deportes, Pilar Alegría, fondos para los circuitos de automovilismo que hay en sus territorios. El objetivo, según han explicado fuentes de las tres administraciones a ABC, s pedir una compensación por los dos millones de euros otorgados a dedo este año al circuito de Cataluña. Una subvención discrecional que contrasta con los cero euros otorgados a Motorland, Ricardo Tormo o Jerez, las tres instalaciones que ya albergan competiciones.

En el caso del circuito de Alcañiz (Teruel), el gabinete de Jorge Azcón ha acusado a Alegría de tener un trato preferente para Cataluña, tras intentar la ministra y candidata a la presidencia aragonesa rebatir sin pruebas la exclusiva ofrecida este lunes por ABC.

Valencia, por su parte,se remiten a la carta enviada al Consejo Superior de Deportes (CSD) el pasado mes de enero, solicitando ayudas para restaurar el pavimento del Ricardo Tormo, que quedó destrozado por la dana. La Generalitat ha tenido que asumir en solitario la reparación, a un mes del próximo campeonato internacional, ya que las ayudas del Consorcio de Seguros llegan a cuentagotas y el ministerio no les ha respondido.

Desde la Comunidad de Madrid su consejero de Deportes, Mariano de Paco, está preparando una carta que remitirá en las próximas horas a Pilar Alegría exigiéndole inversiones tanto en infraestructuras como en eventos como el Eurobasket 2029 o la Premier Pádel, citas por las que «el ministerio no ha mostrado ningún interés».

Cabe recordar que Dorna Sports, la empresa organizadora de MotoGP, ha pedido una mayor aportación por parte de los circuitos españoles, ya que en la actualidad España cuenta con cuatro grandes premios de motociclismo y hay varios países que reclaman tener el suyo. Una demanda de aumento presupuestario que pasa, en gran parte, por una mayor aportación de las administraciones públicas.